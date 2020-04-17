Госдума разрешила предоставлять госгарантии офшорным компаниям

Вадим Карасев

Госдума приняла в третьем чтении закон, который смягчает запрет на выдачу госгарантий иностранным компаниям, а также российским, зарегистрированным в офшорах.

Документ, инициированный правительством РФ, дает возможность предоставления государственных гарантий РФ, обеспечивающих исполнение обязательств по кредитным договорам. Такой шаг, как указал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, позволит ряду предприятий взять кредит для выплаты зарплат, а через госгарантии обеспечить этот кредит.

Кроме того, поправки в Бюджетный кодекс смягчают норму о запрете выдачи госгарантий иностранным компаниям, а также российским юридическим лицам, зарегистрированным в офшорах. В настоящее время госгарантии можно выдавать только офшорным компаниям - экспортерам промышленной продукции.

Законопроектом же предлагается предоставить это право экспортерам любой продукции: в пояснительной записке указывается, что такая мера вводится не только "в целях поддержки экспорта не только промышленной продукции, но и, например, продукции сельскохозяйственного назначения".

Причем допускается возможность исполнения госгарантий в валюте, отличной от валюты основного обязательства. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

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