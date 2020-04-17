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Хлое Кардашьян задумывается о рождении второго ребенка с экс-бойфрендом Тристаном Томпсоном

Хлое Кардашьян задумывается о рождении второго ребенка с экс-бойфрендом Тристаном Томпсоном

Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон расстались чуть больше года назад. Причиной стала измена спортсмена с Джордин Вудс — лучшей подругой сестры Хлое, Кайли Дженнер, однако со временем звезда реалити-шоу все же простила обманщика ради счастья их двухлетней дочери Тру.

Теперь бывшие возлюбленные довольно хорошо общаются: Тристан вхож в семейный дом Кардашьян — Дженнер, дружит с сестрами Хлое и проводит много времени с дочерью. А в скором времени отношения экс-влюбленных могут выйти на новый уровень. Дело в том, что в новом выпуске реалити-шоу "Семейство Кардашьян" 35-летняя Хлое и 29-летний Тристан на полном серьезе обсуждали рождение второго ребенка.


Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон с дочерью Тру

Разговор случился, когда они вместе разбирали старые игрушки Тру. В какой-то момент баскетболист предложил Кардашьян не избавляться от всего этого:

А что будет, если у нас появится еще одна дочь? Нам придется покупать все заново. Я просто говорю, что Тру действительно нужна сестра или брат.Хлое Кардашьян ничуть не смутило неожиданное предложение экс-бойфренда: как оказалось, ранее она и сама задумывалась о возможности родить второго ребенка от Тристана:

Мы могли бы получить несколько эмбрионов и родить Тру брата или сестру. Возможно, мне придется обратиться в банк спермы или воспользоваться твоим материалом,

— то ли в шутку, то ли всерьез заявила Хлое.


Тристан Томпсон и Хлое Кардашьян

Напомним, что Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон были вместе с 2016 по 2019 год, а в 2018-м впервые стали родителями — на свет появилась их дочь Тру. И все было хорошо, пока на одной из вечеринок Тристан не изменил Хлое с Джорджиной Вудс, лучшей подругой Кайли Дженнер. Кардашьян призналась, что простила их обоих, потому что не хочет таить в своем сердце ненависть и обиду.


Хлое Кардашьян

Недавно Хлое и Тристан вместе отпраздновали двухлетие дочери Тру. Несмотря на то что экс-возлюбленные проводят друг с другом много времени, инсайдеры утверждают, что о возобновлении романтических отношений между ними не может быть и речи — они просто стараются быть хорошими родителями для своей единственной дочери.


Хлое Кардашьян с дочерью Тру
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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