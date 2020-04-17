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Иностранцам разрешили получать гражданство России, не отказываясь от своего

Иностранцам разрешили получать гражданство России, не отказываясь от своего

Госдума сегодня, 17 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении, закон об упрощенном приеме в российское гражданство. Гражданам Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана разрешено получить гражданство РФ, не отказываясь от своего.

«С учетом действующего уведомительного порядка подтверждения отказа от иностранного гражданства исключается требование об обращении соискателя российского гражданства в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства», — говорится в принятом законе.

Отмечается, что одновременно исключается требование о пятилетнем сроке нахождения на территории РФ и подтверждении наличия законного источника средств к существованию для совершеннолетних лиц без гражданства, если такие лица имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах, входивших в состав СССР, и не получили гражданство этих государств.

Требование о пятилетнем сроке и подтверждении источника доходов не будет действовать и в отношении иностранных граждан, состоящих в браке с гражданином РФ, проживающим на территории России, и имеющим в этом браке общих детей, а также в отношении иностранных граждан, имеющих в России хотя бы одного родителя с российским гражданством.

«Право на упрощенный прием в гражданство РФ при наличии вида на жительство, но без соблюдения установленного пятилетнего срока проживания в России предлагается предоставить гражданам Молдовы, Украины, Беларуси и Казахстана», — указано в законе.

ИА Newstes ранее сообщало, инициатором данного закона является правительство России.

В пояснительной записке указано, что документ разработан во исполнение ряда поручений президента РФ и правительства страны.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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