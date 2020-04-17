«Яндекс» будет тестировать граждан на коронавирус на дому

Вадим Карасев

«Яндекс», входящий в состав альянса по борьбе с коронавирусом, участвует в организации проекта по тестированию на предмет выявления у людей COVID-19. Основным направлением работы данного альянса является проведение тестирования граждан с применением новейших технологий. Об этом 16 апреля сообщило РИА Новости.

По сообщению Российского фонда прямых инвестиций, входящего в состав альянса, лабораторное исследование будет производиться, в том числе и с помощью инновационных тестов разработки компании EMG.

Чтобы пройти такое тестирование, необходимо оставить заявку на сайте «Помощь рядом». После подтверждения в указанное время приедет машина со специалистом лаборатории, который произведет взятие мазка из носа или рта. Результат анализа через 1-3 дня будет отправлен на указанную в заявке электронную почту.

Первыми испробовать такой сервис смогут жители Москвы старше 65 лет. В дальнейшем при увеличении числа тестов планируется производить тестирование граждан разных возрастных групп и в других регионах.

Данный вид анализа предоставляется платно. Но в целях благотворительности граждане могут пожертвовать на сайте «Помощь рядом» деньги для оплаты тестирования людям, не имеющим возможности позволить себе это.

Такое тестирование позволит своевременно выявлять заболевших коронавирусом.

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