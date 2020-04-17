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Экономика Китая упала впервые за 30 лет

Экономика Китая упала впервые за 30 летФото: Aly Song / Reuters

Экономика Китая на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, упала впервые за 30 лет, о чем свидетельствуют официальные данные по динамике ВВП страны в первом квартале 2020 года, опубликованные Национальным бюро статистики (NBS) КНР.

В январе-марте 2020 года ВВП страны просел на 6,8 процента год к году, что является первым снижением в квартальной статистике страны, которая ведется с 1992 года. В первом квартале 2019 года рост ВВП Китая был на уровне 6,4 процента. По отношению к четвертому кварталу 2019-го экономика Китая упала на 9,8 процента. В годовом исчислении данные начала 2020 года оказались худшими за 40 лет.

Промышленное производство в КНР в первом квартале сократилось на 8,4 процента. Розничные продажи в Китае упали в январе-марте на 19 процентов год к году. Безработица в стране, которая долгое время держалась на уровне 5 процентов, в январе-феврале составила 6,2 процента, а в марте опустилась до 5,9 процента.

Ранее издание The Wall Street Journal предсказывало, что падение экономики Китая в первом квартале год к году составит 8,5 процента, в Reuters считали, что оно будет на уровне 6,5 процента, экономисты Bloomberg называли цифру в 6 процентов.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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