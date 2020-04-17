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Эксперт рассказал, почему Зеленскому придется бежать с Украины

Эксперт рассказал, почему Зеленскому придется бежать с Украины

О бегстве президента Украины Владимира Зеленского из страны пока речи нет, вместе с тем есть причина, по которой это может случиться. Такое мнение выразил политолог Александр Асафов, комментируя заявление украинского эксперта Михаила Погребинского, что Зеленскому нужно будет искать самолет и срочно бежать из страны, если МВФ не выделит очередной кредит.

«Поскольку Зеленский выполняет возложенные на него западными менеджерами задачи, то, считаю, о бегстве пока речи нет. Он достаточно неплохо справляется с выполнением внешних задач: продает землю, продает остатки советского наследия, поэтому я не думаю, что к его деятельности у Запада есть вопросы», — сказал Александр Асафов в эфире радио Sputnik.

Однако, считает он, есть и причина, по которой Зеленский может покинуть страну.

«Тут вопрос не в обнищании страны — это в Киеве никого не волнует. Как мне кажется, судьба Зеленского может измениться в случае срыва поставленных Западом задач либо при невозможности ликвидировать катастрофические последствия эпидемии коронавируса. Известно, что Украина скрывает данные о том, что люди не получают никакой помощи. Нет даже иллюзии этой помощи. И это может стать для Зеленского политической проблемой и может его вынудить покинуть страну», — заявил политолог.

ИА Newstes сообщало, что одним из требований МВФ для предоставления Киеву нового кредита являлось разрешение на открытую продажу сельхозземель для физических и юридических лиц. Верховная рада Украины 31 марта на внеочередном заседании приняла закон о снятии моратория на продажу земли для граждан страны, он начнет свое действие с июля 2021 года.

Михаил Погребинский отметил, что две трети доходной части украинского бюджета составляют заимствования, поэтому без кредита МВФ не удастся выплатить пенсии и зарплаты. А социальный взрыв власть не переживет. Если же в Киеве примут решение о запуске печатного станка, то через полтора-два месяца после этого доллар будет стоить в районе 300 гривен, предупредил эксперт.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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