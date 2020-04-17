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Кайли Дженнер ответила хейтерам, которые раскритиковали ее фигуру

Кайли Дженнер ответила хейтерам, которые раскритиковали ее фигуру
. Американская предпринимательница, модель и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер ответила в Сети хейтерам, которые начали критиковать ее внешность, сообщает ET Canada.
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Все произошло в фан-группе телезвезды в инстаграме. Поклонники разместили фотографию с вечеринки трехлетней давности, на которой Кайли Дженнер позирует в обтягивающем платье.


"Она такая худенькая здесь", "она была лучше", — начали обсуждать ее фигуру подписчики.

"Я вообще-то родила ребенка", — ответила им Дженнер.

Сейчас она уверена в себе и пришла в форму. Но в 2018 году, после рождения дочки Сторми, Кайли призналась в одном из выпусков реалити-шоу "Семейство Кардашьян", что ей тяжело принять свое тело, которое изменилось после беременности.


"Кажется, я никогда больше не влезу в любимые джинсы. Ничего в шкафу мне не подходит", — говорила владелица крупного косметического бренда.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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