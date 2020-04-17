Как конспирологически успокоить себя: коронавирус и мировое правительство

Влада Некрасова

Пандемия коронавируса способствовала появлению десятков конспирологических теорий. Одно из наиболее популярных суждений гласит, что коронавирус — это самая большая «информационная утка» в истории человечества. Правда, мнения адептов этой версии расходятся относительно того, зачем же развернута столь масштабная информационная кампания. Одни полагают, что коронавирус — это «дымовая завеса», чтобы скрыть мировой экономический кризис. Другие считают, что пропаганда запущена, чтобы провести кампанию по чипированию (установки микрочипов в тело человека) всех людей на земле. Третьи уверены, что это сделано для того, чтобы все богатства планеты в результате кризиса обесценились, а затем самые богатые семьи мира скупят их и станут еще богаче.

Кампания

А теперь задумаемся, можно ли в реальности провести столь масштабную информационную кампанию в рамках всего мира? На первый взгляд кажется, что да. Разумеется, оценка происходящего в мире обществом и отдельным индивидуумом очень зависит от информации, полученной из СМИ, слухов, посланий различных политиков и других лидеров общественного мнения. К тому же в современной истории имеются примеры государственных пропагандистских кампаний, которые в последствии оказались откровенными фейками. Это сведения о химическом оружии в Ираке, которые не имели под собой никакой доказательной базы, «дело Скрипалей» и др., но они принимались как факт западным обществом и элитами.

Кажется, после таких наглядных «иллюстраций» можно убедиться, что интернет может заставить поверить людей во что угодно. Тем более что сторонники конспирологических версий очень любят цитировать один из тезисов министра пропаганды Третьего Рейха Йозефа Геббельса, который гласит: «Ложь, сказанная сто раз, становится правдой». Но все не так просто. На самом деле политическая информационная кампания и рекламная информационная кампания — вещи очень и очень схожие. Только задача первой убедить людей в правильности некой идеи, а второй убедить покупать определенный товар. Любой же, кто немного знаком с основами маркетинга, знает, что важно еще до начала создания рекламной продукции четко определиться с целевой аудиторией, которая будет главным потребителем предлагаемого товара. Если этого не сделать и пытаться в процессе рекламной кампании охватить все население (города, страны, мира), то начинание обречено на провал. И уж, конечно, надо учитывать ментальные особенности населения разных стран, если один и тот же товар продается по всему миру.

Например, рекламная продукция, ориентированная на жителей США, далеко не всегда будет эффективно работать в странах Азии или Африки. Поэтому для людей разных культур одни и те же компании-производители используют разные художественные образы в рекламных целях. То же самое и с политическими идеями. Яркий пример — марксизм, который Владимир Ленин и Мао Цзедун, например, трактовали по-разному с учетом собственной ментальности, а политические концепции до населения их стран доходили уже в переработанном виде. Да и ведомство вышеупомянутого Геббельса делало разную пропагандистскую продукцию, одну для Германии, другую для оккупированных стран, причем с учетом их специфики.

И если коронавирус — это «информационная утка», как же ее удалось продать и Китаю, и Британии, и Ирану, и США под «одним соусом»? Мир не настолько глобализирован, чтобы стереть ментальные различия между людьми. Скорей наоборот, сейчас в мире происходит процесс новой самоидентификации у различных групп людей. Поэтому нельзя обмануть все население Земли, используя одинаковые шаблоны. Тем более что, к примеру, иранцы вообще не доверяют информации, идущей с Запада.

Можно привести пример из современной истории, когда азиатское государство не восприняло пропагандистский продукт западных стран. В 2014 году над Донбассом был сбит малайзийский Боинг. Амстердам, Вашингтон и другие западные столицы сразу обвинили в этом Россию и ополченцев Донбасса. А вот малайзийские политики нет, они требуют от голландцев доказательств, которые те предоставить не могут. Но почему Куала-Лумпур занял особую позицию? Потому, что на малайзийцев, как на элиту, так и на простых людей, западная информационная кампания, которая базировалась на чисто эмоциональном тезисе «Украина хорошая, а Россия плохая», не подействовала. А вот в Европе эта концепция сработала. Это еще раз доказывает, что один и тот же информационный продукт сложно «продать» разным целевым аудиториям.

Еще один аспект темы, и его тоже лучше рассмотреть через призму маркетинга. Есть некий напиток, который, ну очень разрекламирован, это чуть ли не нектар богов. Но вы покупаете бутылочку, пробуете и понимаете, что питье невкусное. Купите вы его еще раз? Нет. Можно, конечно, возразить, что подобные аналогии неуместны. Отнюдь. Если бы коронавирус был «информационной уткой», то правители разных стран с разными политическими режимами и уровнем экономик не стали бы вводить очень жесткие карантинные меры, понимая, что наносят вред экономике. Когда число безработных в обществе растет, это приводит к тому, что у людей возникает чувство безнадежности, затем злобы. Потом эта злость начинает экстраполироваться на власть имущих, а это уже бомба под любым политическим режимом, независимо от его вида. Такая опасная ситуация может превратить в политические трупы многих успешных политиков. Получается, что руководители разных стран поставили под угрозу свое будущее и будущее своих государств из-за дезинформации? Однако у сторонников конспирологической версии есть ответ — им всем приказало «мировое правительство».

Кукловоды

Безусловно, в нашем мире есть очень могущественные и богатые люди, не занимающие официальных должностей, которые достаточно влиятельны, чтобы решать судьбы целых стран и миллионов людей. Некоторые, такие как миллиардер Джордж Сорос, публичны и не скрывают, что пытаются установить определенный мировой порядок, другие же стараются держаться в тени. Понятно, что эти господа могут устроить переворот в каком-нибудь слабом государстве, посадив там «на трон» свою марионетку. И они могут влиять на определенные политические процессы в сильных державах через СМИ, через агентов влияния, подкуп.

Только вот проблема в том, что никаких конкретных доказательств того, что эти люди в реальности столь могущественны, что могут диктовать свою волю всем королям, президентам, премьер-министрам, нет. Более того, политическая картина мира слишком сложна и неоднородна, чтобы поверить, что где-то в каком-нибудь замке или небоскребе собирается несколько десятков или сотен людей, которые руководят всеми глобальными процессами, а мировые правители безропотно подчиняются принятым решением.

Сама версия о том, что политическими процессами на планете заправляет тайное мировое правительство, была популярна еще в 19 веке. И что интересно, сторонники этой версии не спорят между собой на тему, кто же правит миром: масоны, иллюминаты, Бильдербергский клуб, комитет 300 или даже рептилии, которые маскируются под людей? Вообще, когда приходится слышать о тайном мировом правительстве, сразу вспоминается книга «Протоколы сионских мудрецов», в которой утверждается, что миром правят евреи, лидеры которых встречаются на кладбище для обсуждения того, как управлять планетой. Несмотря на то, что манера изложения и слабость самого текста, представляющего исключительно компиляции из других произведений, выдают в «протоколах» откровенную халтуру и бред, сей труд, изданный в 1903 году, внес «лепту» в оправдание еврейских погромов в начале 20-го века. Потом его использовали в пропагандистских целях немецкие нацисты. Так что конспирологические теории не столь безобидны, как это может показаться на первый взгляд. Эти идеи, несмотря на их надуманность, могут иметь серьезные последствия.

Выше мы уже упоминали, какими мотивами, по мнению адептов конспирологии, пользуется мировое правительство, устраивая информационную кампанию. Рассмотрим их подробней. Согласно первой версии, «информационная утка» запущена с целью скрыть мировой экономический кризис, который должен похоронить капитализм. Однако весьма вероятно, что и без эпидемии коронавируса мировой экономический кризис бы наступил. Еще 12 лет назад можно было видеть публикации экономистов и финансистов, где утверждалось, что кризис 2008 года — это лишь предтеча более масштабного крушения экономики, которое произойдет в ближайшие 10−20 лет. Но, безусловно, эпидемия ускорила и усилила все негативные тенденции, и теперь мир ждут непредсказуемые последствия как в экономической, так и в социальной, а значит и политической сфере. Возникает вопрос, если тайное правительство действительно существует, зачем им самим ускорять гибель мировой системы, которой они якобы управляют? Это, как минимум, неразумно. Куда логичней было бы оттягивать эти процессы, растянуть их во времени, чтобы уменьшить мировую турбулентность во всех сферах.

Теперь о смерти капитализма. Когда-нибудь капиталистическая система, отомрет, как это случилось с рабовладельческой и феодальной раньше. Только вот предсказать, когда это случится, думается, крайне сложно, а скорей невозможно. Специфика капитализма в том, что он цикличен, и на смену этапа спада приходит этап роста. И неизвестно, когда произойдет спад, после которого уже не будет роста. На самом деле смерть капитализма предсказывали еще в 1929 году, когда началась Великая депрессия. Тогда это казалось очень и очень реальным, особенно на фоне того, что экономика коммунистического СССР продолжала развиваться, полным ходом шла индустриализация, а многие рабочие и инженеры с Запада мечтали наняться на работу в Союз, где хорошо оплачивался труд иностранных специалистов. Казалось капитализм обречен… Но он выжил… И это значит, что хоронить капиталистическую модель не стоит.

Согласно второй версии, вся кампания по поводу коронавируса раздута с целью чипировать людей, чтобы контролировать их. Но непонятно, зачем «мировому правительству» вшивать всем чипы, если и без этого можно легко отследить передвижения и интересы людей. Сегодня все пользуются интернетом, носят с собой мобильные телефоны, расплачиваются банковскими карточками. Да и вообще поголовное чипирование — это, скорее, из области антиутопических романов, но не реальности.

Третья теория говорит, что миллиардеры хотят обесценить все мировые богатства, а потом их скупить. Но если рухнет мировая экономика, то обесценятся и все валюты мира, как же члены «мирового правительства» все скупят? Думаю, сторонники конспирологии скажут, что миллиардеры запасутся золотом. Допустим. Но ведь и золото может обесцениться, на самом деле цена золота больше психологическая, чем реальная, в отличие, например, от нефти или зерна, которые действительно являются полезными ресурсами. Золото — это лишь красивый металл, который на протяжении тысячелетий служил платежным средством, но далеко не факт, что останется таковым в случае глобального кризиса. Таким образом, если миллиардеры провоцируют мировой экономический кризис, то рискуют остаться ни с чем, ведь такое явление как глобальный кризис контролировать полностью невозможно. Данная теория не выдерживает никакой критики.

Как можно увидеть, версия о том, что коронавирус — это «информационная утка», которую продает тайное мировое правительство, «высосана из пальца», как и большинство конспирологический теорий.

Самоуспокоение

Но почему же тогда столько людей поверили в данную версию, равно как и в другие, например, о том, что распространителем коронавируса являются вышки мобильной связи с оборудованием G5?

Во-первых, прелесть конспирологических теорий в том, что они дают простые ответы на сложные вопросы. В частности, в теории заговоров всегда говорят, кто виноват. И это многим людям нравится, несмотря на то, что чаще всего эти версии не более, чем плод чьей-то фантазии.

Во-вторых, убедить самого себя в том, что опасность не угрожает тебе и твоим близким — это защитная реакция психики на сложную ситуацию. Например, в начале 2014 года в Донецке многие были уверены, что столицу Донбасса украинская армия обстреливать не будет. И это несмотря на то, что бои уже бушевали в Славянске и Краматорске. Не самые глупые люди убеждали себя и других, что Ринат Ахметов (самый богатый человек Украины, до 2014 года некоронованный король Донецка) не позволит обстреливать город. Другая версия гласила, что мировое сообщество запретит киевскому режиму бить из пушек и «градов» по столь крупному граду, как Донецк. Однако рельность оказалось другой, и на самом деле тогда было понятно, что война придет в Донецк, это просто вопрос времени. Но людям было легче отрицать реальность, и так успокаивать себя.

Обращения к конспирологическим теориям о коронавирусе — это тоже способ успокоить себя, в ситуации когда страшно.

Сергей Миркин

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