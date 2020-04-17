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Как ускорить окончание режима самоизоляции рассказали в Роспотребнадзоре

Как ускорить окончание режима самоизоляции рассказали в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор на своем официальном сайте в очередной раз напомнил россиянам правила, соблюдение которых поможет избежать заражения опасной коронавирусной инфекцией и тем самым приблизить срок завершения установленных ограничительных мер. Так, по мнению специалистов ведомства, следует выполнять пять всем хорошо известных шагов:



оставаться дома и без необходимости не покидать его;





сохранять порядок и чистоту в месте проживания, в том числе с применением дезинфицирующих средств;





применять доступные средства связи и коммуникации, при общении с родственниками и близкими;





в случае необходимости выхода за пределы своего дома обязательно использовать маску для защиты дыхательных путей;





во время нахождения на улице либо в других помещениях соблюдать дистанцию от 1,5 до 2 метров, чаще мыть руки и применять антисептики.



Временные ограничения необходимы...Чем ответственнее мы относимся к режиму временных ограничений, тем быстрее мы сможем вернуться к активной жизни и повседневным делам, - говорится в сообщении.

Ранее Южный Федеральный писал, что в Роспотребнадзоре рекомендовали ношение медицинских масок, как одну из профилактических мер для недопущения распространения респираторных заболеваний, в том числе и COVID-19.

На сегодняшний день в мире зафиксировано более 2 миллионов заболевших коронавирусной инфекцией.

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По материалам: u-f.ru

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