Как ускорить окончание режима самоизоляции рассказали в Роспотребнадзоре
Роспотребнадзор на своем официальном сайте в очередной раз напомнил россиянам правила, соблюдение которых поможет избежать заражения опасной коронавирусной инфекцией и тем самым приблизить срок завершения установленных ограничительных мер. Так, по мнению специалистов ведомства, следует выполнять пять всем хорошо известных шагов:
оставаться дома и без необходимости не покидать его;
сохранять порядок и чистоту в месте проживания, в том числе с применением дезинфицирующих средств;
применять доступные средства связи и коммуникации, при общении с родственниками и близкими;
в случае необходимости выхода за пределы своего дома обязательно использовать маску для защиты дыхательных путей;
во время нахождения на улице либо в других помещениях соблюдать дистанцию от 1,5 до 2 метров, чаще мыть руки и применять антисептики.
Временные ограничения необходимы...Чем ответственнее мы относимся к режиму временных ограничений, тем быстрее мы сможем вернуться к активной жизни и повседневным делам, - говорится в сообщении.
Ранее Южный Федеральный писал, что в Роспотребнадзоре рекомендовали ношение медицинских масок, как одну из профилактических мер для недопущения распространения респираторных заболеваний, в том числе и COVID-19.
На сегодняшний день в мире зафиксировано более 2 миллионов заболевших коронавирусной инфекцией.Читайте также: Кабмин разрешил лечить COVID-19 незарегистрированным препаратом из КНР - СМИ