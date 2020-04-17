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Как узнать в Пасху, какой будет весна? Народные приметы пасхального дня

Как узнать в Пасху, какой будет весна? Народные приметы пасхального дня

Народная мудрость — кладезь ценных советов, благодаря которым получается справляться с трудностями и заглядывать в будущее. С помощью примет на Пасху можно узнать о том, какой будет весна, стоит ли ждать тепла или холода еще вернутся.

Погодные условия меняются, однако и сейчас можно прислушаться к советам предков, чтобы безошибочно узнавать о том, скоро ли ждать ненастья и будет ли дождь на следующий день. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, будет ли теплой весна, присмотревшись к тому, как ведут себя животные, насекомые, а также травы и деревья.


Погодные приметы на Пасху


В день праздника на лугах много росы выпало с утра — день пройдет теплый и без дождя.
Пасмурная дождливая погода с похолоданием в праздничный день — к ненастью, которое продлится несколько дней.
На Пасху облака выше поднимаются — погода будет улучшаться день за днем.
Если в день Пасхи облачно, то весной не ждут жары и большого количества дождей.
Если с утра пасхального дня туман поднимается кверху, значит, весна будет теплой и погожей.
Сильная гроза в день праздника — к потеплению.
Сильные холода и минусовые температуры — к непогожей весне, которая сменится жарким летом с засухами.
В ночь на Пасху зарядил снег или ледяной дождь — тепло придет не сразу.
О том, что погода простоит сырая и пасмурная, скажут ставни, окна и двери, если они открываются с трудом и словно набухли от воды.
Праздничный день прошел, а грозы не было — весной будет прохладно и дождливо.
Мошкара, вьющаяся в день праздника, указывает на потепление. Если мошки не спешат в укрытия, значит, весна пройдет теплая.
Дождливо будет, если мошки и комары кусаются.
Ласточки, низко летающие в день Пасхи, сулят скорое похолодание и дожди.
Домашняя птица не боится далеко от дома ходить — дождей можно не ждать.
Паутина в день праздника летает  — к погожим денькам.
Лягушки на Пасху раскричались — весна будет сухой с непродолжительными и теплыми дождями.
Сок березовый на Пасху течет медленно — весной будет сухо.
В день праздника вовсю цветут первоцветы — тепло не за горами.
Одуванчики не раскрываются в полную силу — холода еще не отступили.
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По материалам: dailyhoro.ru

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