Как узнать в Пасху, какой будет весна? Народные приметы пасхального дня

Вадим Карасев

Народная мудрость — кладезь ценных советов, благодаря которым получается справляться с трудностями и заглядывать в будущее. С помощью примет на Пасху можно узнать о том, какой будет весна, стоит ли ждать тепла или холода еще вернутся.

Погодные условия меняются, однако и сейчас можно прислушаться к советам предков, чтобы безошибочно узнавать о том, скоро ли ждать ненастья и будет ли дождь на следующий день. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, будет ли теплой весна, присмотревшись к тому, как ведут себя животные, насекомые, а также травы и деревья.

Погодные приметы на Пасху

В день праздника на лугах много росы выпало с утра — день пройдет теплый и без дождя.Пасмурная дождливая погода с похолоданием в праздничный день — к ненастью, которое продлится несколько дней.На Пасху облака выше поднимаются — погода будет улучшаться день за днем.Если в день Пасхи облачно, то весной не ждут жары и большого количества дождей.Если с утра пасхального дня туман поднимается кверху, значит, весна будет теплой и погожей.Сильная гроза в день праздника — к потеплению.Сильные холода и минусовые температуры — к непогожей весне, которая сменится жарким летом с засухами.В ночь на Пасху зарядил снег или ледяной дождь — тепло придет не сразу.О том, что погода простоит сырая и пасмурная, скажут ставни, окна и двери, если они открываются с трудом и словно набухли от воды.Праздничный день прошел, а грозы не было — весной будет прохладно и дождливо.Мошкара, вьющаяся в день праздника, указывает на потепление. Если мошки не спешат в укрытия, значит, весна пройдет теплая.Дождливо будет, если мошки и комары кусаются.Ласточки, низко летающие в день Пасхи, сулят скорое похолодание и дожди.Домашняя птица не боится далеко от дома ходить — дождей можно не ждать.Паутина в день праздника летает — к погожим денькам.Лягушки на Пасху раскричались — весна будет сухой с непродолжительными и теплыми дождями.Сок березовый на Пасху течет медленно — весной будет сухо.В день праздника вовсю цветут первоцветы — тепло не за горами.Одуванчики не раскрываются в полную силу — холода еще не отступили.