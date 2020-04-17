Как в России поддерживают граждан в период пандемии коронавируса

Лидия Мартынова

На сегодняшний день, 17 апреля, в России принято два «антивирусных» законодательных пакета.

Госдума разъяснила, как государство поддерживает россиян во время эпидемии:

Кредитные каникулы

Граждане смогут на полгода получить отсрочку по кредитам и займам, в том числе потребкредитам или ипотеке. Обратиться за отсрочкой можно будет если доход за минувший месяц стал меньше на 30 и более процентов. Мы поговорили о кредитных каникулах с Председателем Комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым — он рассказал, кому они положены, как их получить и что будет грозить банкам за отказ в предоставлении этого послабления.

Увеличение выплат по больничным

Выплаты в расчете на месяц по больничным листам должны быть не меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Поддержка семей с детьми

Родителям, получающим выплату за первого или второго ребенка, не нужно будет до 1 октября 2020 года подавать заявление о назначении этих выплат на новый срок, а также извещать региональные органы соцзащиты о смене места жительства и т. д. Выплаты будут производиться автоматически.

Еще одна принятая в первом чтении инициатива даст возможность семьям, оказавшимся в затруднительном материальном положении из‑за временной потери работы, получить адресные пособия и выплаты, в том числе на детей в возрасте от трех до семи лет, без учета дохода за прошлый период (по действующему порядку нуждаемость в социальных пособиях рассчитывается на основании доходов семьи в период от трех до шести месяцев, в зависимости от вида пособия). Выплаты будут производиться исходя из доходов семьи на момент подачи заявления. Это позволит поддержать людей, пострадавших из‑за особого порядка работы предприятий в период коронавируса.

Отсрочка штрафов за долги по ЖКХ

Законом предусмотрена возможность не взимать в этом году пени и штрафы в случае просрочки гражданами платежей по коммунальным услугам. Еще одна важнейшая поправка (принята в первом чтении) — отмена комиссии за оплату счетов за ЖКХ. Она запретит кредитным организациям, платежным агентам и операторам почтовой связи взимать такую комиссию.

Покупка лекарств через интернет

У граждан появляется возможность купить лекарства через интернет, заказав их доставку на дом. До этого выкупать необходимые медикаменты все равно приходилось в аптеке. Закон касается как нерецептурных препаратов, так и рецептурных, за исключением наркотических и психотропных, — продавать последние через интернет можно будет в условиях объявления эпидемий или ЧС.

Борьба со спекуляциями лекарств

Правительство, в случае чрезвычайной ситуации или при угрозе заболевания, представляющего опасность для окружающих, сможет на 90 дней ограничивать оптовую и розничную торговлю медизделиями по определенному перечню. Это позволит избежать ситуаций, когда, например, медицинские маски скупаются спекулянтами, и создать необходимый стратегический запас медикаментов.

Упрощение регистрации новых лекарств

Вводится возможность упрощенной процедуры регистрации новых лекарственных препаратов в России. Это позволит максимально ускорить допуск на рынок новых лекарств в условиях эпидемий. Кроме того, будет разрешено осуществлять при необходимости закупки медикаментов у одного поставщика. Также законом упрощается процедура допуска негосударственных медицинских учреждений к ОМС.

Защита туристов

Предусмотрена возможность изменения сроков внесения взносов в фонды персональной ответственности туроператоров, а также предложен механизм использования таких фондов для возврата средств туристам по решению Правительства по каждой «закрытой» стране. Туристы, отдых которых сорвался полностью, получат деньги в полном объеме, а те, чья поездка не состоялась частично, — часть указанной общей цены в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.

Возврат билетов на отмененные концерты

Появляется возможность, в случае введения режима чрезвычайной ситуации или режима повышенной готовности, отменять либо переносить культурно-массовые мероприятия, причем гражданам в этой ситуации будет возвращена полная стоимость билетов.

Отсрочка проведения техосмотра

Вступление в силу новых правил ТО (видеофиксация и другие новые требования) переносится на 2021 год. Полностью от прохождения ТО освобождаются автомобили младше четырех лет. Если с года выпуска автомобиля прошло от четырех до десяти лет, то техосмотр надо будет проходить каждые два года. Ежегодно этой процедуре должны подвергаться автомобили старше 10 лет. До этого проходить техосмотр каждые два года должны были автомобили от трех до семи лет, раз в год — легковые авто старше семи лет, полностью от процедуры освобождались автомобили младше трех лет. Вот тут мы писали об этом подробнее.

Поддержка регионов

Губернаторам предоставляются универсальные инструменты, позволяющие осуществлять дополнительное финансовое обеспечение мероприятий, связанных с устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. Также регионы освобождаются от погашения в 2020 году бюджетных кредитов. Высвобождающиеся средства станут источником финансирования дополнительных мероприятий социально-экономического характера, в том числе связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавируса. Кроме того, законом увеличивается срок предоставления казначейских кредитов на пополнение остатков средств региональных бюджетов с 90 до 180 дней и смягчаются ограничения на привлечение долговых обязательств.

Штрафы за завышение цен на лекарства

Вводится ответственность за завышение цен на лекарства. Для должностных лиц штраф составит от 250 тыс. до 500 тыс. рублей, для ИП и юридических лиц — в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации лекарств по неправомерно завышенным ценам за весь период такой реализации, но не более одного года.

Особый порядок подачи работодателем сведений о работниках

В первом чтении приняты поправки, которые могут обязать ПФР чаще запрашивать данные о занятости граждан в пандемию. После окончательного принятия они позволят Правительству в период неблагоприятной ситуации, вызванной распространением коронавируса, установить для работодателей особый порядок предоставления в органы Пенсионного фонда сведений о работниках — приеме на работу, увольнении, переводе на другую работу. Это позволит осуществлять оперативный мониторинг и учет граждан, потерявших работу.