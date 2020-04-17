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Каменный и водостойкий - SPC ламинат 33 класса в Ярославле

Компания «Stone Floor» открыла новый филиал по продаже водостойкого SPC ламината в Ярославле. Теперь высококачественное покрытие, SPC ламинат 33 класса для кухни и прихожей, можно купить в городе Ярославль.

Ознакомиться с ассортиментом каменного и водостойкого ламината можно на сайте компании по ссылке https://yaroslavl.stone-floor.ru/.

Каменный водостойкий ламинат SPC

SPC ламинат 33 класса является новейшей разработкой, отличительной чертой которого является покрытие из кальциевого камня. Именно этот тонкий и абсолютно незаметный слой увеличивает срок эксплуатации ламината до 15-20 лет (в зависимости от помещения и средней проходимости).

Преимущества использования водостойкого ламината

Каждый покупатель, решивший выполнить ремонт и установить в качестве напольного покрытия SPC ламинат от компании Stone Floor, получает ряд неоспоримых преимуществ, среди которых стоит отметить следующие:

  • 100% водонепроницаемость – ламинат может быть установлен в помещениях с повышенной влажностью, например, в прачечной, а также на кухне, в прихожей и даже в ванной комнате.

  • Подлинная имитация натурального дерева – SPC ламинат внешне полностью имитирует натуральное деревянное покрытие.

  • Удобная очистка – мыть или протирать ламинат можно мокрой (а не просто немного влажной) шваброй, не беспокоясь о количестве воды на полу.

Для наглядности предлагаем вам просмотреть короткий ролик, который наглядно показывает, что бывает, если в вашей квартире установлен обычный, а не водостойкий ламинат: https://www.youtube.com/watch?v=mI9lIcFcgaA

Компания «Stone Floor»

«Stone Floor» – компания по производству водостойкого ламината и каменной плитки SPC.

  • Центральный офис и склад в РФ: Москва, ул. Речников, 21, стр. 7

  • Телефон: +7 (495) 960-66-06

Дистрибуция в регионах осуществляется через официальных партнеров-представителей. Подробнее о том, как стать дилером, можно посмотреть в соответствующем разделе по адресу stone-floor.ru/dileram.

«Stone Floor» в Ярославле

г. Ярославль, улица Б. Октябрьская, дом 61

Телефон: +7 (4852) 94-06-46

График работы: Пн-Пт 9:00-17:00; Сб-Вс 9:00-16:00

Электронная почта: [email protected]



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