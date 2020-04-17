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Канадская нефть оказалась не нужна США

Канадская нефть оказалась не нужна СШАФото: Dan Riedlhuber / Reuters

Потребление нефти в США резко упало на фоне распространения коронавируса. Снижение спроса на горючее привело к тому, что традиционный поставщик нефти в США — Канада — фактически лишился своего ключевого рынка сбыта. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Пока мировые цены на нефть были высокими, а спрос стабильным, канадские компании, такие как Enbridge Inc. и Energy Corp, старались расширить мощности своих трубопроводов, чтобы поставлять нефть на американский рынок в больших объемах. Обе компании планировали запуск новых трубопроводов, однако сроки неоднократно переносили. Пик проблемы пришелся на конец 2018 года, когда властям провинции Альберта пришлось требовать от местных производителей сокращения добычи.

Коронавирус кардинально изменил статус-кво — американский рынок не справляется с собственной добычей. На этом фоне канадская нефть оказывается невостребованной, даже невзирая на то, что некоторые сорта, такие как тяжелая Western Canadian Select, торгуются с большим дисконтом по отношению к WTI. Новые реалии ставят под вопрос экспорт канадской нефти в США, а некогда забитые трубопроводы теперь вовсе невостребованны.

Пандемия коронавируса резко ударила по рынку нефти — карантин обвалил продажи бензина, а остановка промышленности ударила по спросу на нефтепродукты.

По оценкам международных институтов, добыча нефти превышает спрос примерно на 25 миллионов баррелей в сутки. Избыток нефти на рынке обвалил цены и вынудил страны ведущих производителей нефти собраться на экстренное заседание по сокращению уровня добычи.

Итогом встречи стало соглашение между ОПЕК+ и странами «большой двадцатки», согласно которому стороны обязуются сократить совокупную добычу на 15-20 миллионов баррелей в сутки. Однако эксперты настаивают, что даже столь масштабного сокращения уровня добычи будет недостаточно, чтобы избежать дальнейшего падения цен.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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