Киев накрыло смогом от пожаров в Чернобыльской зоне

Анастасия Иванова

Киев накрыл дым от пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения и Житомирской области, разгоревшихся из-за сильной пылевой бури, власти украинской столицы призвали жителей и гостей города воздержаться от проветривания помещений и прогулок из-за задымленности.

Населению также рекомендовано пить больше жидкости и иметь в местах проживания емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха.

Глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин заявил, что радиационный фон в Киеве находится в норме. В то же время в Facebook опубликовано видео, на котором неизвестный автор на собственном балконе фиксирует повышенный уровень загрязнения воздуха.