Китай: экономика заработала, но страдает от низкого спроса на мировом рынке

Влада Некрасова

В результате успешной борьбы с эпидемией коронавируса все крупные китайские компании возобновили работу. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщил официальный представитель Государственного статистического управления КНР Мао Шэнъюн.

«Объективно говоря, процесс восстановления деятельности китайских предприятий был успешным, крупные компании возобновили работу на 100%. Что касается малых и средних коммерческих организаций, у них ситуация тоже лучше, чем можно было ожидать: там показатель превышает 80%, — рассказал он. — Однако, поскольку ситуация на внешних рынках становится все более сложной, а внутреннее потребление ослабло, китайские предприятия сталкиваются с такими трудностями, как недостаточно высокий спрос и сокращение числа заказов».

В этой ситуации правительство КНР вынуждено прорабатывать соответствующие меры поддержки — понижать налоги и различные государственные сборы, оказывать бизнесу дополнительную финансовую поддержку, помогать предприятиям восстанавливать производство. В дальнейшем они будут еще более интенсивными и более целенаправленными.

Мао Шэнъюн признал, что пандемия привела к возникновению больших трудностей на рынке занятости Китая, а ситуация в дальнейшем будет еще более сложной.

«В сфере занятости по-прежнему существуют очень значительные трудности. Особенно это касается предстоящего этапа, когда негативное воздействие пандемии на экономику еще больше возрастет, — рассказал он. — Прежде всего это связано с сокращением заказов и недостаточно высоким спросом. В таких условиях очень сложно решать вопросы, касающиеся обеспечения занятости среди населения».

По словам чиновника, наиболее уязвимыми в подобной ситуации оказываются сезонные рабочие из сельской местности и выпускники вузов.

Мао Шэнъюн заверил, что власти КНР пока успешно справляются с данной проблемой. В частности, уровень безработицы в марте составил 5,9%, снизившись по сравнению с февралем на 0,3%.