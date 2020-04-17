Китай: экономика заработала, но страдает от низкого спроса на мировом рынке
В результате успешной борьбы с эпидемией коронавируса все крупные китайские компании возобновили работу. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщил официальный представитель Государственного статистического управления КНР Мао Шэнъюн.
В этой ситуации правительство КНР вынуждено прорабатывать соответствующие меры поддержки — понижать налоги и различные государственные сборы, оказывать бизнесу дополнительную финансовую поддержку, помогать предприятиям восстанавливать производство. В дальнейшем они будут еще более интенсивными и более целенаправленными.
Мао Шэнъюн признал, что пандемия привела к возникновению больших трудностей на рынке занятости Китая, а ситуация в дальнейшем будет еще более сложной.
По словам чиновника, наиболее уязвимыми в подобной ситуации оказываются сезонные рабочие из сельской местности и выпускники вузов.
Мао Шэнъюн заверил, что власти КНР пока успешно справляются с данной проблемой. В частности, уровень безработицы в марте составил 5,9%, снизившись по сравнению с февралем на 0,3%.