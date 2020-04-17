Китай отверг утверждения о лабораторном происхождении коронавируса

Лидия Мартынова

Китай отвергает высказанные в Соединённых Штатах утверждения о якобы лабораторном происхождении коронавируса Covid-19, «источником» которого за океаном называют одно из исследовательских учреждений в китайском городе Ухань. Доказательств лабораторного происхождения вируса не существует, заявил сегодня, 16 апреля, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, сославшись на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Как указали в китайском внешнеполитическом ведомстве, многие признанные в области медицины эксперты подтвердили, что утверждение об утечке вируса из лаборатории в Ухане «не имеет научных оснований», передаёт информагентство «Синьхуа».

Американский телеканал Fox News со ссылкой на неназванных собеседников ранее сообщил, что первым человеком, заразившимся коронавирусом от летучей мыши, стал сотрудник лаборатории Института вирусологии в китайском городе Ухань, а позднее возбудитель заболевания начал распространяться среди остальных жителей этого мегаполиса КНР, ставшего эпицентром глобальной пандемии.

Тем временем президент США Дональд Трамп, который ещё совсем недавно называл Covid-19 не иначе как «китайским вирусом», в ходе пресс-конференции отказался комментировать возможное происхождение инфекции из китайской лаборатории. Правда, хозяин Белого дома многозначительно заметил, что «мы слышим эту историю всё чаще».

До сих пор наиболее распространённой версией, в том числе и в научных кругах, выступает предположение о том, что источником заражения людей новым коронавирусом стал один из рынков китайского города Ухань, на котором торговали также и дикими животными.

Как сообщало ИА Newstes, ранее в СМИ США появились публикации о том, что американские чиновники два года назад предупреждали об угрозе безопасности в научно-исследовательском учреждении в китайском Ухане. Однако в командовании ВС США считают неубедительными аргументы в пользу того, что коронавирус Covid-19 возник в одной из исследовательских лабораторий Китая. «У нас был большой объём разведданных, позволяющий тщательно изучить этот вопрос, — заявил 14 апреля журналистам глава Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. — На данный момент [такая версия] неубедительна, имеющиеся данные указывают на естественное происхождение [коронавируса], но мы не знаем наверняка».

За несколько часов до этого заявления газета The Washington Post сообщила, что американские чиновники были обеспокоены «неадекватными мерами безопасности в лаборатории в Ухане, где проводились исследования по коронавирусу на летучих мышах». Согласно изданию, американские чиновники, посещавшие лабораторию, отправили в Вашингтон дипломатические депеши, в которых сообщили о недостатках в системе безопасности и управления в лаборатории, а также о том, что её работы по коронавирусу сопряжены с угрозой пандемии.