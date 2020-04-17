Комики пригласили Милонова в гости и «прожарили» его за ненависть к геям

Вадим Карасев

Кадр: LABELCOM / YouTube

Депутат Госдумы Виталий Милонов стал гостем комедийного шоу Roast Battle, которое проходит в формате «прожарки». Комики пригласили члена нижней палаты парламента в гости и осыпали его жесткими шутками, в том числе за ненависть к геям. Выпуск шоу с Милоновым доступен на YouTube.

Комик Вадим Постильный высмеял картавость приглашенного гостя. «Виталий Валентинович ненавидит терроризм, потому что там три буквы "р"», — сказал он. Комик также вспомнил ненависть парламентария к геям. «Почему Милонов не подал в суд на Землю, хотя она на 70 процентов голубая?» — заметил Постильный.

«Это же тип, который попался в Chatroulette (сайт для онлайн-общения с незнакомцами. — прим. «Ленты.ру») и там сидит и дрочит. Потом берет телефон и показывает, что в Госдуме сидит, законы принимает», — пошутил о деятельности депутата комик Роман Косицын.

Юлия Демиденкова напомнила о том, что депутат неоднократно выступал против отношений гомосексуалов и участвовал в принятии закона о запрете пропаганды гомосексуальных отношений. «Так бывшему еще, конечно, никто не мстил», — подчеркнула она. Демиденкова назвала Милонова религиозным фанатиком и окрестила его Романом Трахтенбергом, «который просто не умеет рассказывать анекдоты».

Виталий Милонов — депутат Госдумы, автор закона об административной ответственности за пропаганду гомосексуализма и педофилии. Известен множеством провокационных заявлений и призывов. Так, он заявлял о необходимости выдворения из России иностранных граждан, оказывающих интимные услуги, и выступал за отмену права на бесплатный аборт в рамках системы ОМС для женщин легкого поведения.