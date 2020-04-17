Комиссия Минобороны Казахстана приступила к расследованию крушения МиГ-31

Анастасия Иванова

Комиссия министерства обороны Казахстана приступила к расследованию аварии истребителя МиГ-31 близ Караганды, сообщила пресс-служба Минобороны.

В четверг в ходе выполнения планового полета вблизи Караганды потерпел крушение самолет МиГ-31 Военно-воздушных сил Казахстана. После взлета произошел пожар в одном из двигателей самолета. Уведя самолет в сторону от населенного пункта, летчики катапультировались. С травами они доставлены в больницу. Состояние одного из пилотов удовлетворительное, у второго - средней степени тяжести.

"Назначенная комиссия министерства обороны незамедлительно приступила к расследованию авиационного происшествия. На место вылетели главнокомандующий силами воздушной обороны и командующий военно-воздушными силами", - говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства в пятницу.

Согласно пресс-релизу, потерпевшим крушение истребителем управляли опытные военные летчики в звании подполковников, имеющие общий налет 1161 и 888 часов.

По данным Минобороны, потерпевший крушение самолет был выпущен в 1991 году. Крушение самолета стало четвертым аварийным инцидентом с МиГ-31 в Казахстане. Предыдущие происходили в 2007, 2008, 2013 годах.