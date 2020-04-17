Коронавирус ударил по американскому нефтяному гиганту

Вадим Карасев

Фото: Matt Rourke / AP

Пандемия коронавируса ударила по американскому нефтяному гиганту ConocoPhillips, вынудив сократить добычу. Об этом говорится в заявлении компании.

Крупнейший независимый производитель сырья в США добровольно снижает добычу в Северной Америке (Канаде и США) более чем на четверть, что соответствует примерно 200 тысячам баррелей в сутки. Кроме того, ConocoPhillips сворачивает программу обратного выкупа акций и намерена и продолжить сокращение операционных расходов и трат.

ConocoPhillips — первая крупная американская компания, которая добровольно решилась на снижении добычи на фоне падения цен на нефть. Однако аналитики предсказывают, что в мае в США уже не останется места для хранения невостребованной нефти, и о сокращении производства объявит больше предприятий.

Мировые цены на нефть рухнули в 2020 году на фоне пандемии коронавируса и ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией, начавшейся после развала сделки ОПЕК+. В результате цены на нефть в марте опускались до минимумов за 18 лет. В апреле ОПЕК+ заключила новое соглашение по сокращению добычи, однако оно не смогло поддержать цены на сырье. В ходе торгов на Лондонской бирже ICE 17 апреля 2020 года стоимость американской нефти WTI опускалась до 18,12 доллара за баррель, что является минимумом с начала 2002 года.