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Кошачьи лемуры привлекают самок цветочным запахом

Кошачьи лемуры привлекают самок цветочным запахом

Японские ученые идентифицировали запах, которым самцы кошачьих лемуров (Lemur catta), живущих на юге Мадагаскара, привлекают самок. Возможно, в данном исследовании впервые обнаружено наличие феромонов у приматов.

Ранее было известно, что вещество с резким запахом, которое выделяется из желез, расположенных на запястьях лемуров и под мышками, используется самцами, чтобы метить свою территорию. Выделения из этих желез самцы применяют при непосредственном столкновении с противником, обмазывая ими свой хвост и выставляя его в сторону другого самца.

Авторов нынешнего исследование интересовало применение кошачьими лемурами запаха в качестве средства привлечения партнера, поскольку было замечено, что в период размножения самцы тоже втирают секрет своих желез в хвост, прежде чем размахивать им перед самками. Профессор Кадзусиге Тоухара из Токийского университета говорит: «Самцы кошачьих лемуров становятся более привлекательными для самок, выделяя фруктовый и цветочный запах из желез на запястьях в период размножения. Используя детальный химический анализ, мы определили три соединения, ответственных за этот запах, и это первый случай, когда кандидаты в феромоны были идентифицированы у примата».

Кадзусиге Тоухара и его коллеги собрали образцы выделений у четырех содержащихся в неволе самцов кошачьего лемура. Они обнаружили, что в сезон размножения (с октября по февраль) объем выделяемой жидкости увеличивается, а запах ее приобретает фруктово-цветочный оттенок. Ученые продемонстрировали самкам лемуров ватные подушечки с образцами выделений самцов, взятыми в брачный сезон и в другое время. И самки гораздо дольше обнюхивали те подушечки, которые были связаны с периодом размножения.

Летучие вещества, отвечающие за характерных запах этих выделений в брачный период, были идентифицированы с помощью газовой хромато-масс-спектрометрии. Все они относятся к классу альдегидов: 12-метилтридеканаль, тетрадеканаль (миристиновый альдегид) и додеканаль (лауриновый альдегид). Эти вещества хорошо известны химикам и парфюмерам. Додеканаль содержится в эфирных маслах ряда растений (цитрусовые, сосна, пихта) и имеет выраженный травянисто-цветочный запах, в малой концентрации его запах ощущается как свежий цветочный, сходный с ароматом фиалки. Тетрадеканаль присутствует в эфирном масле камфарного дерева, его запах ощущается как фруктовый, «жирный», c ноткой ириса. Интересно, что 12-метилтридеканаль отвечает за запах жареной говядины.

В ходе дальнейших экспериментов ученые установили, что они привлекают самок только в составе смеси и только в период размножения. А также обнаружили, что уровень 12-метилтридеканаля в выделениях желез у самцов возрастает при повышении концентрации тестостерона в крови.

Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

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По материалам: polit.ru

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