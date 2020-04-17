Ксения Собчак приложила Ольгу Бузову и звезд за бессмысленные челленджи

Влада Некрасова

Звезды российского шоу-бизнеса страдают от избытка времени в самоизоляции. Многие, не зная чем заняться, охотно участвуют в различных челленджах и флешмобах. Наблюдающая за всем этим Ксения Собчак заявила, что устала смотреть на массовое сумасшествие в Сети.

38-летняя Ксения Собчак с резкой критикой обрушилась на тех, кто идет на сомнительные эксперименты в целях любой ценой удержать интерес публики. «Я иногда развидеть хочу то, что происходит с некоторыми гражданами на карантине, — негодовала она в личном блоге. — Взрослые вроде люди обливают себя какой-то гадостью, наряжаются, чтобы вынести мусор, едят горчицу ложками, отрезают клочья волос и купаются в макаронах. С опаской открываю ленту, потому как такими темпами через неделю-другую дойдет до эпиляции бикини клеем в прямом эфире. Солидные женщины ругаются, претендуя на первенство идеи обмазаться каким-нибудь говном. Непонятно уже, что хуже — сам вирус или его последствия для неокрепшей людской психики».

Многие поддержали ведущую в комментариях, среди них оказалась и продюсер Нателла Крапивина. «Так и хочется задать вопрос Егору Криду, Ольге Бузовой, Насте Ивлеевой: «Вы реально считаете, что это смешно?» Ксюнь, ты имена не называешь, я сделаю это за тебя!» — написала она.





А вот Максим Галкин поспешил напомнить Собчак ее эпатажное бракосочетание. «Да, ладно тебе! Живут люди, легко, с иронией, других веселят. Вон вся страна пережила твой катафалк и танцы на свадьбе, даже на это иронии у людей хватило, а тут кто-то у себя на страничке в лапше искупался, подумаешь. Сделай что-нибудь другое, более интеллектуальное, покажи пример. У тебя режиссер под боком, пусть подскажет», — обратился он к звезде.

Ксения не оставила замечание юмориста без внимания. Она ответила, что также ведет активную деятельность в Сети, однако не прибегает к эпатажным выходкам. Телеведущая прокомментировала и его выпад в сторону громкого торжества. «Сложно объяснить разницу между постмодернистскими шутками и конкурсами с электрошокером, если ее не чувствуешь. Это дано в ощущениях, — писала она. — Для кого-то это постирония над смертью, обрядностью, и условностью этих обрядов и игра с надписью «пока смерть не разлучит нас», а для кого-то просто катафалк. Для кого-то (не для меня, сразу оговорюсь) между Аллой Борисовной и условной «Нюшей» тоже нет особой разницы-обе певицы, а что такого? Обе поют же!»

Напомним, что недавно Ольга Бузова приняла участие в баттле с блогером Гусейном Гасановым, выполнив несколько эпатажных заданий. Сначала артистка со слезами на глазах отрезала себе волосы, а затем сожгла платье от люксового бренда Dolce & Gabbana за полмиллиона рублей. Общественность отреагировала весьма негативно. Однако большую волну недовольства вызвало купание звезды в ванной с лапшой быстрого приготовления. «Во время чумы-эпидемии бесятся с жиру!» — возмущались пользователи.





Самоизоляция заставила и Юлию Барановскую сняться для челленджа. В его рамках женщины прихорашиваются, чтобы вынести мусор. Так, участницам предлагается найти вторую половинку в условиях карантина. 34-летняя телеведущая надела роскошное платье с дерзким разрезом на ноге и отправилась к мусоропроводу. Правда, найти того самого ей не удалось. «Послушала я советы... Мусор вынесла, а где мужик? Снова одурачили», — негодовала экс-жена Аршавина.

32-летняя Катя Жужа также не осталась в стороне от Интернет-состязаний. Виктория Романец попросила бывшую ведущую «ДОМа-2» сделать необычную маску для волос. Следуя указаниям, теледива разбила куриные яйца прямо себе на голову, добавив к ним кашицу из авокадо.

«Следующее желание, которое я загадаю Вике, будет беспощадным. Это было очень жесткое задание, потому что, как оказалось, авокадо не вымывается. И мне пришлось мыть голову три раза, чтобы вычистить остатки», — говорила Жужа.

Фото: Instagram