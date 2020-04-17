Лунный день сегодня 17 апреля 2020 года
Рабочая неделя подходит к логическому завершению. Советы астрологов помогут вам существенно повысить свою продуктивность и набраться сил для новых свершений и для встречи долгожданных выходных.
Постарайтесь зарядить себя положительной энергией с самого утра, чтобы весь день вам сопутствовала удача. В эту пятницу желательно сохранять активность и быть предельно ответственными.
Фаза Луны: начинается 24 лунный день, которому суждено пройти под влиянием убывающей Луны в Знаке Водолея. Астрологи предсказывают, что этот день может быть с одинаковой вероятностью удачным и неудачным, благоприятным и опасным. Все будет зависеть лишь от того, как вы будете реагировать на неурядицы.
Магнитные бури 17 апреля: магнитных бурь в этот день не ожидается.
Что принесет удачу сегодня
интуиция;
избавление от хлама;
продвижение новых идей;
оптимизм;
трудолюбие.
Что отпугнет успех в этот день
безответственность;
спешка;
спонтанные покупки.
Домашние дела по лунному календарю
Дома сегодня стоит заниматься тем, к чему лежит душа. На убывающей Луне в Водолее полезно избавляться от различного хлама, ненужных вещей. Нежелательно заниматься починкой старой неработающей электроники. Если вы проводите дома весь день, то эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не копить грязную посуду и не забывать о поддержании порядка.
Что надеть сегодня
Эта пятница зависит во многом от наших настроя и энергетики, поэтому очень важно правильно выбрать одежду. Стабилизировать биополе поможет выбор строгих элементов одежды черного или темно-синего цвета. Также астрологи отмечают полезность темно-зеленого оттенка.
Из камней-талисманов стоит отдать предпочтение минералам, которые делают сознание человека более стабильным. К таким можно отнести лунный камень, агат, лазурит. Также полезно будет надевать серебряные украшения, которые защитят вас от влияния энергетических вампиров и других токсичных людей.
Финансы и работа в 24 лунный день
Финансовая сторона жизни в этот день будет достаточно непредсказуемой, но астрологи отмечают, что большая удача ожидает людей с богатым воображением. Водолей требует новшеств, обновлений, оригинальных идей и стремления к гармонии, попыток идти в ногу со временем.
Это хороший день для продвижения новых идей, но астрологи советуют не забывать про обязанности. Если не решить самые важные рабочие проблемы, то это может привести к потере уважения со стороны коллег и начальства или партнеров по бизнесу. Что до финансовых трат, то сегодня с ними стоит пока повременить.
Любовь и отношения 17 апреля
Эта пятница может подбросить вам не самую лучшую и приятную информацию. Кто-то из окружения может указать на ваши недостатки. Не стоит преувеличивать это и раздувать из мухи слона. Критика окружающих людей и их мнение относительно вас не должны влиять на вашу самоуверенность.
У близких людей и второй половинки могут появляться странные мысли, порожденные вспышками ревности. То же самое может произойти и с вами. Эффективные заговоры помогут избавиться от стремления к собственничеству и от желания контролировать все и вся. Очень важно давать людям больше свободы: они это оценят по достоинству.
Настроение и здоровье по лунному календарю
Очень важным сегодня будет начало дня. Луна в Водолее означает, что любая мало-мальски важная проблема, не решенная утром, может разрастись до огромных размеров уже к обеду. Старайтесь проснуться и провести утро на позитивной волне, чтобы неудачи обходили вас стороной и дальше.
Отлично поднимает в такие дни настроение решение каких-то важных запланированных дел. Постарайтесь составить себе план и следовать ему неотступно. Не откладывайте на потом то, что можно сделать сейчас.