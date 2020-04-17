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Майли Сайрус, Дуа Липа и еще 14 звезд, сменивших имидж на карантине

Майли Сайрус, Дуа Липа и еще 14 звезд, сменивших имидж на карантине

Практически весь мир сидит дома из-за пандемии коронавируса, и звезды не исключение. Это означает, что их гламурные будни (которые, как правило, не обходятся без команды парикмахеров и колористов) претерпели изменения: теперь звезды наводят красоту своими силами. Сара Хайланд подстригла жениха Уэллса Адамса, Майли Сайрус сделала себе модную в 1980-х стрижку маллет, Брюс Уиллис побрил голову дочери Таллулы, а уж сколько знаменитостей покрасились в розовый за время карантина! Рассказываем о самых ярких бьюти-преображениях.

Эль Фаннинг

22-летняя звезда покрасила светлые волосы в ярко-розовый цвет 25 марта. Что самое интересное — актриса сделала все самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи.

Новую прическу знаменитость показала своим подписчикам в инстаграме. Использовала Эль перманентную краску или оттеночный шампунь — неизвестно, но поклонники сошлись во мнении, что коралловый оттенок ей определенно к лицу.


Майли Сайрус

27-летняя певица выбрала нестандартную прическу — популярную в 1980-е стрижку маллет. Волосы получились короткие на макушке и удлиненные сзади. Звезда явно вдохновлялась Джо Экзотиком из сериала "Король тигров", она даже опубликовала снимок главного героя документального фильма. Самой Сайрус новый имидж не нравится, но фанаты уверены, что образ получился фантастически стильным.


Певица заодно решила сделать новую стрижку своему молодому человеку Коди Симпсону. В этот раз все остались довольны результатом.


Так Майли Сайрус выглядела до бьюти-эксперимента

 


Дуа Липа

24-летняя певица тоже не удержалась и решила добавить в скучную карантинную жизнь немного ярких красок.


 



Эксперимент этой недели — розовые волосы,

— подписала звезда серию видеороликов и фото, демонстрирующих ее новый имидж.

На одном из селфи можно увидеть и ее 20-летнего бойфренда Анвара Хадида, который наносит краску на пряди своей любимой. Судя по всему, он выступил личным стилистом звезды.

Хилари Дафф

32-летняя актриса удивила нас, когда 12 апреля перекрасилась в ярко-голубой цвет с бирюзовыми бликами. Свое преображение звезда прокомментировала лаконично:

Ага.


Фанаты даже сначала подумали, что это всего лишь парик, но спустя пару дней актриса опубликовала ролик, доказывающий, что она действительно перекрасила шевелюру и подстриглась.

Пинк

40-летняя певица показала в инстаграме, как делала себе стрижку с помощью триммера и ножниц, попивая при этом алкогольный напиток.


Дженнифер Лав Хьюитт

41-летняя актриса также решила изменить свою прическу во время карантина. Еще в начале апреля звезда продемонстрировала свой малиновый цвет волос.


Улыбка девушки, которая сделала себе розовые пряди, сидя дома, потому что заняться больше нечем. Спасибо @limecrimemakeup, эти кондиционеры для волос такие прикольные! — написала под селфи звезда.

Примеру знаменитости последовали Брайс Даллас Ховард, Рики Мартин, Лотти Мосс. Все они тоже выбрали розовый оттенок.


Если одни звезды красят свои волосы, то другие, наоборот, дают локонам отдохнуть от бесконечных красок, стайлинговых средств и укладок.

Так, Ванесса Хадженс, Габриель Юнион и Арина Гранде показали свои натуральные кудри.


Ванесса Хадженс


Привычная укладка Ванессы Хадженс


Габриель Юнион


Привычная укладка Габриель Юнион


Ариана Гранде


Привычная укладка Арианы Гранде

Кайли Дженнер

Мы обожаем коллекцию ярких париков Кайли Дженнер, но вот увидеть звезду реалити с натуральным цветом волос — это настоящая редкость. Помогла самоизоляция! Дженнер опубликовала селфи, на котором продемонстрировала темно-русые волосы. Судя по всему, молодая мама решила не краситься сама, а дождаться визита к стилисту.


Сейчас самое подходящее время, чтобы снять свои наращенные пряди, ногти и ресницы, — уверена Дженнер.

Айрленд Болдуин

24-летняя дочь Алека Болдуина и Ким Бейсингер показала селфи в новом образе.

Я добавила немного розового своим волосам, это был мой первый в жизни опыт самостоятельного окрашивания средством из коробки, — поделилась модель.


Виктория Бекхэм примерила на себя роль личного парикмахера 15-летнего сына Круза. В сторис она поделилась, как сначала покрасила его в блондина, а затем добавила цвета, заявив, что "мамы могут сделать все. И розовые волосы тоже!".


Круз Бекхэм


Так Круз Бекхэм выглядел до бьюти-эксперимента


Таллула Уиллис


Так Таллула Уиллис выглядела до бьюти-эксперимента


Уэллс Адамс и Сара Хайленд


Рики Мартин


Так Рики Мартин выглядел до бьюти-эксперимента


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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