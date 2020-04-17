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Марьяна Ро: «Я не понимала, как можно фанатеть от Face»

Марьяна Ро: «Я не понимала, как можно фанатеть от Face»
Влюбленные вместе почти три года. За отношениями кумиров следят миллионы поклонников, которым интересно их творчество. Впрочем, недавно девушка призналась, что скептически относится к деятельности избранника, известному своими эпатажными композициями.

После расставания с популярным блогером Ивангаем Ро закрутила роман с Иваном Дреминым, выступающим под псевдонимом Face. Поклонники были удивлены этому выбору, ведь рэпер известен скандальными выходками и ветреным характером. Кроме того, его треки зачастую наполнены отборной бранью, за которую одни обожают исполнителя, а другие — ненавидят.

Впрочем, 20-летняя артистка и сама признается, что не считала творчество возлюбленного выдающимся. «Я не понимала, как можно фанатеть от этого человека. Я ему даже прямо говорила: «Есть только единственная песня, которая мне очень нравится, а остальные — тошнотворные». Для меня не нормально, когда человек озвучивает такие вещи в своих песнях. Не люблю фразы, которые он там использовал… Не могу даже произнести. Он, кстати, больше так не делает», — заявила она в YouTube-шоу «Пятница с Региной».


Блогер также отметила, что Face ведет себя с ней совершенно иначе, чем на сцене и другими людьми. Дома циничный музыкант превращается в трогательного романтика. «По нему не скажешь, даже я не понимала, что он такой человек, но он умеет любить. Видно, что он любит, — делилась Марьяна. — Иногда меня это очень раздражает, потому что у него есть дебильная привычка. Когда я хожу по дому, свободна и могу ответить на поцелуи — он не подходит. А только я начинаю куда-то собираться, тороплюсь, то сразу обнимает».

Хорошее впечатление рэперу удалось произвести и на родителей избранницы. «Папа знаком с Ваней. У них какие-то смешные отношения… Первая реакция, конечно, была шоковая: мужик с патлами длиннее, чем у его дочери! А татуировки на лице не смутили. Мама даже сказала: «Блин, какие классные татухи», — вспоминала артистка.

Влюбленные вместе уже довольно давно, но пока не спешат переходить на другой уровень отношений. Так, например, слухи о беременности Марьяны оказались всего лишь розыгрышем самой звезды. В конце прошлого года она опубликовала снимок, на котором продемонстрировала округлившийся живот. Позже блогер призналась, что он был накладным. Правда, Face успел встревожиться.   

«Он мне написал: «Что мне говорить родителям? Не вплетай меня в свои шутки». Он не был против, просто не знал, как отвечать друзьям, которые его поздравляли. О детях мы разговаривали. Я поняла, что мне идет беременность, но мы поняли, что не хотим этого сейчас и через пять или восемь лет», — говорила она.

Фото: Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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