Медведев оценил идею созыва "пятерки" по глобальной безопасности

Анастасия Иванова

Идея созыва "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН по глобальной безопасности продуктивна, в настоящее время министерства иностранных дел работают над этим, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем первом интервью РИА Новости в режиме видеосвязи.

В январе президент России Владимир Путин, выступая на пятом Всемирном форуме памяти холокоста, предложил провести встречу глав государств постоянных членов СБ ООН - России, Китая, США, Франции и Великобритании.

"Абсолютно уверен: идея созвать "пятерку" является продуктивной. И сейчас, насколько я знаю, министерства иностранных дел наших стран над этим работают, вопрос в том просто, когда это делать, в какой форме. Но такая встреча, очевидно, необходима", - заявил Медведев.

В пятницу президент России Владимир Путин переговорил с лидером Франции Эммануэлем Макроном, стороны обсудили возможность организации рабочей встречи лидеров стран – постоянных членов СБ ООН в формате видеоконференции. Разговор состоялся по инициативе французской стороны.