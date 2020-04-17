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Медведев предсказал изменение представлений о демократии

Медведев предсказал изменение представлений о демократии
Демократия в мире останется и после пандемии коронавируса, и это будет демократия, которая пройдет испытание на прочность, а наши представления о ней изменятся, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем первом интервью РИА Новости в режиме видеосвязи.

"Вне всякого сомнения демократия останется, но это будет демократия, которая уже прошла испытание на прочность пандемией. Как и мир будет уже несколько иным, так и наши представления о демократии. Это не застывшее целое, не что-то раз и навсегда данное, это не только классические каноны, это некое развитие", - сказал Медведев в ответ на вопрос, верит ли он в демократию и после пандемии COVID-19.

Он полагает, что в этом смысле еще очень многое предстоит сделать и политологам, и юристам, "чтобы осмыслить все последствия этой самой пандемии".


COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Полный текст интервью >>

# Политика
По материалам: ria.ru

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