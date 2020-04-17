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Медведев заявил, что Россия не рассчитывает на отмену санкций

Медведев заявил, что Россия не рассчитывает на отмену санкций
Россия, оказывая помощь другим государствам в борьбе с коронавирусом, не рассчитывает ни на какие послабления или отмену санкций, представители страны ни в каких разговорах ни на каком уровне ничем не обуславливали такую помощь, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем первом интервью РИА Новости в режиме видеосвязи.

"Нет, конечно. Ни на какие послабления, отмену мы не рассчитываем. Это просто смешно", - ответил Медведев на вопрос, рассчитывает ли Россия на отмену санкций, в том числе когда помогает Италии, Сербии и другим странам.

"Никто никогда об этом не говорил, можете мне поверить, ни в каких разговорах, ни на каком уровне ничего ничем не обуславливалось", - добавил он.


Читайте полный текст интервью с Дмитрием Медведевым >[/b]

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# Политика
По материалам: ria.ru

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