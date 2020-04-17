МИД Чехии направил России ноту из-за демонстраций перед генконсульством

Лидия Мартынова

Чешское дипведомство направило ноту протеста МИД РФ в связи с инцидентом, произошедшим в четверг перед зданием генкосульства Чехии в Санкт-Петербурге, сообщила в пятницу журналистам представитель МИД Зузана Штихова.

"Перед зданием генконсульства состоялась демонстрация, участники которой развернули транспарант, надпись на котором содержала нецензурную лексику, и подожгли дымовые шашки. Представители полиции, охраняющей здание, предприняли против демонстрантов меры, задержав и оштрафовав одного из них. К сожалению, полиция не проинформировала генерального консула о своих действиях и разрешении инцидента. В связи с этим в МИД РФ была направлена официальная нота", - сказала Штихова.

Ранее подобный инцидент состоялся перед зданием посольства Чехии в Москве, после чего чешский МИД также направил ноту МИД РФ, а посол РФ в Праге Александр Змеевский был вызван на беседу к главе МИД Чехии Томашу Петршичеку. Оба происшествия связаны с решением властей района Прага-6 о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу, который командовал войсками, освободившими 9 мая 1945 года Прагу.

Сергей Лавров назвал их "возмутительными и циничными". В главном следственном управлении СК РФ было возбуждено уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенных публично.