МИД Грузии обвинил Россию в продолжении «политики оккупации и бордеризации»

Алексей Вольцев

Установка баннеров с обозначением границы Грузии и Южной Осетии, которая проходила сегодня, 17 апреля, в Карельском муниципалитете является продолжением «политики бордеризации» и «российской провокацией», заявил МИД Грузии.

«В условиях пандемии коронавируса, а тем более, в дни, предшествующие празднику Пасхи, подобными провокационными действиями Российская Федерация целенаправленно пытается обострить положение с безопасностью и эскалировать ситуацию на месте. Такие деструкционные шаги особенно тревожны в условиях, когда весь мир пытается предотвратить распространение коронавирусной инфекции. В такой критической ситуации для нас особенно важно заботиться о пострадавшем населении, которому и без того приходится жить в условиях дискриминации и давления», — говорится в заявлении МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве Грузии отмечают, что «в результате этих работ был ограничен доступ жителей села Тахтисдзири к их сельскохозяйственным землям».

«Мы находимся в тесной координации с сопредседателями Женевских международных дискуссий и Миссией наблюдателей Евросоюза, чтобы стало возможным остановить процесс установки искусственных барьеров на линии оккупации. МИД призывает РФ незамедлительно прекратить провокационные действия и выполнить международные обязательства, включая соглашение о прекращении огня, подписанное 12 августа 2008 года при посредничестве Европейского союза. Тбилиси обращается к международному сообществу с просьбой дать соответствующую оценку этим действиям и принять эффективные меры в отношении продолжающихся незаконных процессов на линии разделения», — в очередной раз заявляет МИД Грузии.

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщила ранее о том, что представители «российских оккупационных сил начали бордеризацию близ села Тахтисдзири», которое находится на грузино-югоосетинской границе.

«17 апреля текущего года представители российских оккупационных сил осуществили незаконный процесс бордеризации у села Тахтисдзири Карельского муниципалитета. В связи с этим была активирована „горячая линия“, информированы Миссия наблюдателей Евросоюза и сопредседатели Женевских переговоров. Подобные незаконные активности наносят значительный ущерб существующей на месте обстановке безопасности и повседневной жизни местных жителей», — заявили в СГБ.

ИА Newstes сообщало, что Южная Осетия продолжает обустраивать государственную границу с Грузией в одностороннем порядке, поскольку Тбилиси игнорирует суверенитет РЮО и считает ее территорию своей. Действия России по защите своих граждан в Южной Осетии и охране границ республики, которые осуществляются по межгосударственным договорам между РЮО и РФ, Тбилиси называет «оккупацией».