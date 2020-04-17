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МИД: в России увеличится число городов, куда вывозят россиян из-за рубежа

МИД: в России увеличится число городов, куда вывозят россиян из-за рубежа

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Количество городов в РФ, принимающих рейсы с возвращающимися из-за рубежа россиянами, в ближайшее время увеличится, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас, по её словам, осуществляются рейсы, доставляющие россиян из-за рубежа по месту их постоянного проживания в России.

«В ближайшее время география, как мы планируем, прорабатываем этот вопрос, будет расширяться. Мы отмечаем активную роль регионов, готовность обеспечить взаимодействие и друг с другом, и с центром, чтобы вернуть своих жителей домой», — сказала Захарова в ходе брифинга.

Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта составило предварительный график рейсов для вывоза россиян из-за рубежа. До 20 апреля запланированы вывозные рейсы из Турции, ОАЭ, Индонезии, Таиланда, Вьетнама, Индии и Израиля. В Минтрансе РФ сообщили, что на вывозные рейсы могут претендовать только те, кто выехал из страны в 2020 году. При этом желающие выехать на родину должны быть зарегистрированы на портале госуслуг. На основании этих сведений будут формироваться списки вывозных рейсов по принципу «одна страна вылета — один российский регион или город прилёта».

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По материалам: pnp.ru

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