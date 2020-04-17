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Министерствам поручили плотнее работать с регионами в борьбе с COVID-19

Министерствам поручили плотнее работать с регионами в борьбе с COVID-19
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и министерству здравоохранения плотнее работать с регионами в борьбе с коронавирусом, отметил, что не везде это происходит и это тревожит.

"Что хотел бы по итогам состоявшегося обсуждения сказать в завершение нашей сегодняшней встречи. Прежде всего прошу правительство, Минздрав, другие федеральные ведомства плотнее работать с регионами. То, что сейчас министр здравоохранения сказал про Иркутскую область, Удмуртию, Забайкальский край, меня это тревожит. В чем дело, уважаемые коллеги?" - сказал Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах РФ.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Политика
По материалам: ria.ru

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