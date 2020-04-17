Мишустин разрешил лечить коронавирус незарегистрированным препаратом из КНР

Лидия Мартынова

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился использовать для лечения пациентов с COVID-19 или подозрением на это заболевание незарегистрированный препарат гидроксихлорохин. Об этом сообщает РИА «Новости», отмечая, что почти 70 тысяч упаковок лекарства Москве на безвозмездной основе передал Китай.

Председатель кабинета министров поручил Национальному медицинскому исследовательскому центру кардиологии применять, хранить и распределять это лекарство среди медорганизаций, в том числе частных. В свою очередь, Росздравнадзор должен следить за безопасностью и эффективностью препарата.

Ранее Федеральное медико-биологическое агентство сообщило о начале клинических исследований противомалярийного препарата гидроксихлорохин. К подобным испытаниям также приступили в США. Как отметили американские медики, лабораторных условиях лекарство продемонстрировало «многообещающие результаты».

Как уже сообщало ИА Newstes, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее заявлял, что российская компания разработала лекарственный препарат, который тестировался «нашими коллегами в ряде стран, это уже полностью российский аналог, и произвела первую партию для клинических испытаний».