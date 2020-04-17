Мэр Новокузнецка на камеру решил отчитать нарушителя карантина, не нашел понимания и был грубо послан

Вадим Карасев

В Кемеровской области мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов решил лично провести инспекцию местных спортивных площадок в поисках нарушителей режима самоизоляции.

Градоначальник наткнулся на одного такого нарушителя и попытался взять у него интервью, однако спортсмен в грубой форме послал чиновника, который, по его мнению, просто пиарится, и пообещал вернуться, когда тот вместе со съемочной группой уйдет.

