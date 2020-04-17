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Мэр Новокузнецка на камеру решил отчитать нарушителя карантина, не нашел понимания и был грубо послан

Мэр Новокузнецка на камеру решил отчитать нарушителя карантина, не нашел понимания и был грубо послан

В Кемеровской области мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов решил лично провести инспекцию местных спортивных площадок в поисках нарушителей режима самоизоляции.

Градоначальник наткнулся на одного такого нарушителя и попытался взять у него интервью, однако спортсмен в грубой форме послал чиновника, который, по его мнению, просто пиарится, и пообещал вернуться, когда тот вместе со съемочной группой уйдет.

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По материалам: uposters.ru

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