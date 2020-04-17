Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

МВФ представил план спасения глобальной экономики

МВФ представил план спасения глобальной экономики
С целью усиления позиций глобальной экономики, которая страдает от последствий пандемии COVID-19, а также для координации усилий национальных правительств Международный валютный фонд предложил Глобальную программу мер экономической политики (Global Policy Agenda).

Документ представила в среду, 15 апреля, во время пресс-конференции в Вашингтоне директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева,

"Особые времена требуют особых действий, и именно это представлено в нашей Глобальной программе мер экономической политики", - сказала Георгиева.

В этом контексте она отметила, что Фонд выделяет три приоритета.

"Прежде всего это защита жизней, что означает финансирование систем здравоохранения", - отметила глава Фонда. Она добавила, что без здорового населения невозможно иметь здоровую экономику. Поэтому важно обеспечить поставки медсредств для всех, в том числе для бедных стран, без лишних экспортных ограничений.
"Второе - поддержка средств для существования. Нужно, чтобы жизненно важные системы обеспечения домохозяйств и бизнеса продолжали существовать в период этих месяцев", - подчеркнула Георгиева. Она уточнила, что это включает работу кредитно-финансовых инструментов, в том числе денежных переводов, кредитных гарантий и корректировки условий займа.

Третий приоритет заключается в плановой подготовке к восстановлению. "Работайте со специалистами в сфере здравоохранения, чтобы спланировать, когда лучше снова все открыть, но также будьте готовы к проведению налогово-бюджетного стимулирования, когда наступит время, и спрос сможет подняться и помочь экономике восстановиться", - отметила директор-распорядитель МВФ.

В то же время, по ее словам, правительствам всех стран стоит подумать над вызовами, которые придут вслед за преодолением пандемии. "Речь идет об увеличении задолженности, банкротстве, безработице, растущем неравенстве. Следовательно, надо уже сейчас быть готовыми защищаться от этих вызовов", - отметила Георгиева.

Для этого, по ее словам, нужно позаботиться о наиболее незащищенных слоях населения и наиболее уязвимых странах.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Кайли Дженнер ответила хейтерам, которые раскритиковали ее фигуру
Кайли Дженнер ответила хейтерам, которые раскритиковали ее фигуру
"Победа" рассказала, чем на самоизоляции занимаются пилоты
"Победа" рассказала, чем на самоизоляции занимаются пилоты
Женский гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года
Женский гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года
Путин отложил подготовку к параду Победы из-за коронавируса
Путин отложил подготовку к параду Победы из-за коронавируса
Мишустин разрешил лечить коронавирус незарегистрированным препаратом из КНР
Мишустин разрешил лечить коронавирус незарегистрированным препаратом
Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином
Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином
СБУ раскрыла миллиардные хищения при закупке продуктов питания для тюрем
СБУ раскрыла миллиардные хищения при закупке продуктов питания для
Президент России перенес Парад Победы
Президент России перенес Парад Победы
Вышел первый тизер сериала "Дивный новый мир" с Деми Мур — в непривычном образе блондинки
Вышел первый тизер сериала "Дивный новый мир" с Деми Мур — в
Генсек ООН объявил об угрозе гибели сотни тысяч детей из-за коронавируса
Генсек ООН объявил об угрозе гибели сотни тысяч детей из-за
Трампа обвинили в многочисленных нарушениях свободы прессы
Трампа обвинили в многочисленных нарушениях свободы прессы
Российский врач рассказал об опасной реакции иммунитета на коронавирус
Российский врач рассказал об опасной реакции иммунитета на коронавирус

Топ на сегодня

НАТО сохраняет боеготовность в условиях пандемии коронавируса
НАТО сохраняет боеготовность в условиях пандемии коронавируса
В России активизировались продуктовые грабители
В России активизировались продуктовые грабители
Малышева объяснила рекордные масштабы эпидемии COVID-19 в Нью-Йорке
Малышева объяснила рекордные масштабы эпидемии COVID-19 в Нью-Йорке
Демократы предложили увеличить выплаты американцам из-за коронавируса
Демократы предложили увеличить выплаты американцам из-за коронавируса
Обращения Путина к россиянам не планируется, заявил Песков
Обращения Путина к россиянам не планируется, заявил Песков

Еще по теме

МВФ предупредил о глобальной рецессии
В МВФ заявили об остановке мировой экономики
Названы два сценария развития экономики из-за коронавируса
Мировой долг достиг рекорда