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Налоговая служба решила контролировать доходы российских семей

Налоговая служба решила контролировать доходы российских семей

ФНС России выступила с предложением о внесении всех сведений о гражданах в единый регистр. Такая система позволит определять доходы каждого домохозяйства.

По словам заместителя руководителя налоговой службы Виталия Колесникова, в России не существует «нормального объективного счетного понятия семьи, домохозяйства». Законопроект, позволяющий объединить данные информационных систем в единый реестр, рассматривался на заседании комитета Госдумы.


Он считает, что с помощью такого ресурса президент и правительство смогут оказывать семьям ту помощь, которая им нужна.

Согласно проекту закона, в реестр должны включаться фамилия, имя и отчество гражданина, его место и дата рождения, ИНН, СНИЛС, а также сведения о семейном положении и родственных связях.

Формирование ресурса будет происходить на основе сведений, содержащихся в иных государственных и муниципальных информационных ресурсах органов государственной власти и местного самоуправления, а также органов управления государственными внебюджетными фондами.

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По материалам: u-f.ru

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