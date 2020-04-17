Налоговая служба решила контролировать доходы российских семей

Вадим Карасев

ФНС России выступила с предложением о внесении всех сведений о гражданах в единый регистр. Такая система позволит определять доходы каждого домохозяйства.

По словам заместителя руководителя налоговой службы Виталия Колесникова, в России не существует «нормального объективного счетного понятия семьи, домохозяйства». Законопроект, позволяющий объединить данные информационных систем в единый реестр, рассматривался на заседании комитета Госдумы.





Он считает, что с помощью такого ресурса президент и правительство смогут оказывать семьям ту помощь, которая им нужна.

Согласно проекту закона, в реестр должны включаться фамилия, имя и отчество гражданина, его место и дата рождения, ИНН, СНИЛС, а также сведения о семейном положении и родственных связях.

Формирование ресурса будет происходить на основе сведений, содержащихся в иных государственных и муниципальных информационных ресурсах органов государственной власти и местного самоуправления, а также органов управления государственными внебюджетными фондами.

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