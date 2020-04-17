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Нардеп от "Слуги народа" считает, что инвесторы будут выстраиваться в очередь, чтобы дать Украине денег

Нардеп от "Слуги народа" считает, что инвесторы будут выстраиваться в очередь, чтобы дать Украине денег

Украина выполнила 99 процентов условий Международного валютного фонда для получения кредита, решение о выделении которого станет сигналом для других организаций, с которыми сотрудничает наша страна.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил заместитель председателя бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от партии «Слуга народа» Александр Трухин.

«МВФ нас никогда не подводил и мы никогда не подводили Международный валютный фонд, поэтому с огромной долей вероятности можно говорить, что мы получим эти деньги», — считает Трухин и добавляет, что Украина ожидает подтверждения финансирования от других международных партнеров и планирует «мобилизировать деньги на внутреннем рынке».

«Почему все так много говорят именно об МВФ? Потому что это — ключевой партнер Украины. А это означает, что мы надежный заемщик, что будем брать кредиты по самым дешевым и низким процентным ставкам», — сказал «слуга народа», напомнив, что процентная ставка по таким кредитам — не более трех процентов.

«МВФ — не единственная организация, с которой мы сотрудничаем. После получения кредита остальные партнеры будут сами выстраиваться в очередь и предлагать нам деньги под очень низкие процентные ставки. Международный валютный фонд для них — лакмусовая бумага», — считает Александр Трухин.

Полный текст интервью с замглавы бюджетного комитета Верховной Рады Александром Трухиным о пересмотре бюджета на 2020 год и экономической ситуации в Украине, читайте на сайте «ФАКТОВ».

# Украина
По материалам: fakty.ua

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