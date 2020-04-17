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Нарушителей правил теплоснабжения накажет Минэнерго

Нарушителей правил теплоснабжения накажет Минэнерго

Тема: Какие законы вступают в силу


С 17 апреля 2020 года к обязанностям Министерства энергетики РФ отнесено рассмотрение дел об административных правонарушениях, касающихся несоблюдения законодательства о теплоснабжении.

Вступило в силу соответствующее постановление кабмина от 3 апреля 2020 года № 429 «О внесении изменений в Положение о Министерстве энергетики Российской Федерации».

Документ расширяет полномочия ведомства, к которым теперь причислены:

- выдача обязательных для исполнения органами исполнительной власти городов федерального значения и органами местного самоуправления предписаний об устранении нарушений требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки, утверждения и актуализации;

- рассмотрение дел об административных правонарушениях, касающихся несоблюдения законодательства в теплоснабжении и невыполнения выданных предписаний.

Также уточняются функции Минэнерго в части его мобилизации и подготовки к ней.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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