Нарушителей правил теплоснабжения накажет Минэнерго
Тема: Какие законы вступают в силу
С 17 апреля 2020 года к обязанностям Министерства энергетики РФ отнесено рассмотрение дел об административных правонарушениях, касающихся несоблюдения законодательства о теплоснабжении.
Вступило в силу соответствующее постановление кабмина от 3 апреля 2020 года № 429 «О внесении изменений в Положение о Министерстве энергетики Российской Федерации».
Документ расширяет полномочия ведомства, к которым теперь причислены:
- выдача обязательных для исполнения органами исполнительной власти городов федерального значения и органами местного самоуправления предписаний об устранении нарушений требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки, утверждения и актуализации;
- рассмотрение дел об административных правонарушениях, касающихся несоблюдения законодательства в теплоснабжении и невыполнения выданных предписаний.
Также уточняются функции Минэнерго в части его мобилизации и подготовки к ней.
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