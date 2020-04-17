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Названа температура, при которой погибает коронавирус

Названа температура, при которой погибает коронавирус

Названа температура, при которой коронавирус становится нежизнеспособным. Результаты французских исследователей из Университета Прованса размещены на интернет-площадке biorxiv.org.

Эксперты воздействовали на штамм разными температурами с различной продолжительностью времени. Так, отмечается, что при нагреве COVID-19 до 60 градусов по Цельсию в течении 60 минут некоторые штаммы сохраняли жизнеспособность и размножались.

Полностью нейтрализовать коронавирус удалось после нагрева образцов до 92 С0 продолжительностью четверть часа. Посмотреть полный протокол исследования можно на ресурсе.

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# Технологии / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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