Названа температура, при которой погибает коронавирус
Сегодня, 09:06 Вадим Карасев
Названа температура, при которой коронавирус становится нежизнеспособным. Результаты французских исследователей из Университета Прованса размещены на интернет-площадке biorxiv.org.
Эксперты воздействовали на штамм разными температурами с различной продолжительностью времени. Так, отмечается, что при нагреве COVID-19 до 60 градусов по Цельсию в течении 60 минут некоторые штаммы сохраняли жизнеспособность и размножались.
Полностью нейтрализовать коронавирус удалось после нагрева образцов до 92 С0 продолжительностью четверть часа. Посмотреть полный протокол исследования можно на ресурсе.Читайте также: Кабмин разрешил лечить COVID-19 незарегистрированным препаратом из КНР
По материалам: u-f.ru