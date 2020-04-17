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Названы документы, которые москвичам придется носить с собой на время карантина

Названы документы, которые москвичам придется носить с собой на время карантина

Жителям Москвы придется носить с собой не только паспорт, но и подтверждение фактического места проживания – такие меры введены на время распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает РБК, ссылаясь на депутата Мосгордумы Кирилла Щитова, подтверждением прописки могут стать разные бумаги – запись в паспорте, договор аренды, расписка от владельца квартиры.

Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться

При этом задерживать за отсутствие такого документа москвичей не будут: его отсутствие станет поводом для отдельного удалённого разбирательства.

"Даже если человек забыл документ, ничего страшного нет, может быть составлен протокол, но этот протокол дальше будет рассмотрен инспектором и гражданин будет приглашен на разбор. Я уверен, что протокол будет трактоваться в пользу гражданина", – пояснил парламентарий.

Ранее жителям Москвы и области разъяснили, как ездить на дачу и к родственникам, и каким образом следует получать пропуска.

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По материалам: uposters.ru

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