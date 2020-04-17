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Названы лучшие яйца

Названы лучшие яйцаФото: Антон Белицкий / «Коммерсантъ»

Экспертный совет Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование яиц популярных марок и назвал лучшие. Об этом говорится в результатах проверки, которые поступили в редакцию «Ленты.ру».

В тестировании приняла участие продукция брендов «Окское», «Лето», «Волжское утро», «Роскар», «Волжанин» и «Красная цена». В продукции «Лето» и «Волжанин» нашли остаточное количество антибиотиков, но их содержание ниже максимально допустимого уровня. По результатам экспертизы все протестированные образцы могут быть рекомендованы к покупке.

Эксперты центра отдельно отметили, что вероятность заражения коронавирусом от пищи предельно мала. «А учитывая, что яйца подвергают варке, она становится нулевой. По отношению к упаковке следует применять такие же меры предосторожности, как и к любым другим предметам, принесенным с улицы или из общественных мест — в частности, тщательно мыть руки», — уточнила ведущий эксперт Анна Плахотник.

Ранее в апреле специалисты организации проверяли творог. Продукты «Избенка» и «Дмитровский молочный завод» попали в черный список. В первом твороге специалисты обнаружили бактерии кишечной палочки, а количество дрожжей превышало допустимое более чем в семь раз. Во втором твороге превышение допустимого содержания дрожжей составило 4,6 тысячи раз.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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