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Названы причины успеха Австралии и Новой Зеландии в борьбе с коронавирусом

Названы причины успеха Австралии и Новой Зеландии в борьбе с коронавирусомФото: Mark Metcalfe / Getty Images

Австралии и Новой Зеландии удается эффективно справляться с коронавирусом из-за комплекса мер, осуществить который другие страны опоздали. Причины успеха этих стран в борьбе с эпидемией назвал Business Insider.

Эксперты отмечают, что на ситуацию в упомянутых государствах повлияли быстрые решения по строгой изоляции, исправное соблюдение внутренних правил населением и широкое его тестирование на COVID-19. Кроме того, отмечается, что Новая Зеландия при принятии политических решений использует научно-экспертные разработки, а премьер-министр страны Джасинда Ардерн имеет высокий уровень доверия в обществе.

Обе страны еще с конца января — начала февраля начали прилагать усилия, направленные на сдерживание распространения вируса. Так, Австралия и Новая Зеландия быстро принимали решения о закрытии границ. Эксперты подчеркивают, что особую роль сыграли меры, направленные на уменьшение социальных контактов. Так, социальная активность снизилась практически мгновенно, по некоторым аспектам — более чем на 90 процентов в сравнении с привычным образом жизни.

Страны также широко внедрили меры по отслеживанию контактов людей, заразившихся вирусом. Такие люди обязаны пройти период изоляции от общества. Несмотря на серьезные успехи в борьбе с пандемией, Австралия и Новая Зеландия считают, что еще слишком рано снимать карантинные ограничения.

Ранее власти Австралии назвали нелегально устроенную неформальную встречу врачей возможной причиной взрывного распространения коронавируса. На фоне низких показателей во всей стране вспышка произошла лишь в одном месте в штате Тасмания — именно там, где проводилось мероприятие.

На 17 апреля в Австралии зафиксировано 6,5 тысячи случаев заболевания COVID-19, вызванного коронавирусной инфекцией, более 60 человек скончались. В Новой Зеландии к настоящему моменту выявлено 1,4 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли 11 человек.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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