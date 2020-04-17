Назвавшая коронавирус «чудом чудесным» Малышева ответила критикам

Вадим Карасев

Елена МалышевФото: Артем Геодакян / ТАСС

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева ответила на обвинения в некорректном высказывании в связи с тем, что во время одного из прямых эфиров в Instagram она назвала коронавирус «чудом чудесным». В разговоре с изданием «Подъем» она посчитала претензии критиков глупостью.

Свою точку зрения Малышева подкрепила тем, что зараженные коронавирусом молодые люди либо не болеют вовсе, либо болеют легко. «До десяти лет практически нулевая детская смертность. По данным американцев, нет госпитализации людей до 20 лет в реанимацию», — объяснила Малышева. «Вы считаете, что лучше было бы, если бы вирус убивал детей?» — спросила она у журналиста.

Ведущая добавила, что другие вирусы в первую очередь опасны для детей и беременных женщин. «Чудо этого коронавируса в том, что он эти группы пощадил», — резюмировала доктор медицинских наук.

Ранее Малышева, отвечая на вопрос, насколько опасен коронавирус, назвала его одним из самых прекрасных вирусов. Свою точку зрения она объяснила тем, что средний возраст умерших из-за коронавируса — 79,5 года, а дети из-за него практически не болеют.