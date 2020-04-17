Нефть дешевле $ 30: Россия и Саудовская Аравия готовы на новые меры

Алексей Вольцев

После утверждения новой сделки ОПЕК+ цены на нефть снижаются, так как спрос упал на объемы больше, чем те, о сокращении которых договорились добывающие государства. В ответ Эр-Рияд и Москва перешли к словесным интервенциям.

Кронпринц Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман и министр энергетики России Александр Новак провели телефонный разговор. «Обе страны твердо привержены выполнению согласованных целевых сокращений, продолжат внимательно следить за рынком нефти и, если это нужно, будут готовы принимать необходимые меры совместно с ОПЕК+ и другими производителями», — говорится в совместном заявлении по итогам переговоров.

«Очевидно, что обе страны ОПЕК+ недовольны реакцией рынка (на сделку)», — написал в Twitter ведущий корреспондент Bloomberg Жавье Блас.

Ранее Международное энергетическое агентство (IEA) сообщило, что в апреле спрос снизится на 29 млн баррелей, а в мае—июне — на 23 млн баррелей. ОПЕК+ и не участвующие в сделке страны «Большой двадцатки» при этом договорились об общем снижении в 15 млн баррелей.

И результат не заставил себя ждать. Цена североамериканской WTI на биржах упала ниже $ 20. При этом ситуациях на реальных рынках еще хуже. Так, например, из-за переполненных хранилищ в Европе цена физических поставок сырья марки Brent с месторождений в Северном море скатилась до $ 18 за баррель, хотя ее котировки сейчас составляют $ 28.

Впрочем, свою лепту в снижение цен внесли и производители, и СМИ. Ближневосточные страны объявили цены на май для разных регионов мира так, что некоторые на рынке восприняли как их демпинг и борьбу за рынки. Например, самые большие скидки Саудовская Аравия предоставила Азии, где спрос понемногу восстанавливается. Подлила в огонь и публикация Rueters о том, что Эр-Рияд предлагает покупателям рассрочку на три месяца. Сама Saudi Aramco это сообщение опровергла.

«Лучше бы ОПЕК предложил финансировать борьбу с пандемией (быстрые тесты, разработка вакцины и т. д.). Только окончание пандемии излечит нефтяной рынок от шокового падения спроса. Печально, что вместо этого они покупают футбольные клубы», — написал в Twitter Ади Имширович из Оксфордского института энергетических исследований.