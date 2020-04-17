Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Нефть дешевле $ 30: Россия и Саудовская Аравия готовы на новые меры

Нефть дешевле $ 30: Россия и Саудовская Аравия готовы на новые меры

Нефть дешевле $ 30: Россия и Саудовская Аравия готовы на новые меры

После утверждения новой сделки ОПЕК+ цены на нефть снижаются, так как спрос упал на объемы больше, чем те, о сокращении которых договорились добывающие государства. В ответ Эр-Рияд и Москва перешли к словесным интервенциям.

Кронпринц Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман и министр энергетики России Александр Новак провели телефонный разговор. «Обе страны твердо привержены выполнению согласованных целевых сокращений, продолжат внимательно следить за рынком нефти и, если это нужно, будут готовы принимать необходимые меры совместно с ОПЕК+ и другими производителями», — говорится в совместном заявлении по итогам переговоров.

«Очевидно, что обе страны ОПЕК+ недовольны реакцией рынка (на сделку)», — написал в Twitter ведущий корреспондент Bloomberg Жавье Блас.

Ранее Международное энергетическое агентство (IEA) сообщило, что в апреле спрос снизится на 29 млн баррелей, а в мае—июне — на 23 млн баррелей. ОПЕК+ и не участвующие в сделке страны «Большой двадцатки» при этом договорились об общем снижении в 15 млн баррелей.

И результат не заставил себя ждать. Цена североамериканской WTI на биржах упала ниже $ 20. При этом ситуациях на реальных рынках еще хуже. Так, например, из-за переполненных хранилищ в Европе цена физических поставок сырья марки Brent с месторождений в Северном море скатилась до $ 18 за баррель, хотя ее котировки сейчас составляют $ 28.

Впрочем, свою лепту в снижение цен внесли и производители, и СМИ. Ближневосточные страны объявили цены на май для разных регионов мира так, что некоторые на рынке восприняли как их демпинг и борьбу за рынки. Например, самые большие скидки Саудовская Аравия предоставила Азии, где спрос понемногу восстанавливается. Подлила в огонь и публикация Rueters о том, что Эр-Рияд предлагает покупателям рассрочку на три месяца. Сама Saudi Aramco это сообщение опровергла.

«Лучше бы ОПЕК предложил финансировать борьбу с пандемией (быстрые тесты, разработка вакцины и т. д.). Только окончание пандемии излечит нефтяной рынок от шокового падения спроса. Печально, что вместо этого они покупают футбольные клубы», — написал в Twitter Ади Имширович из Оксфордского института энергетических исследований.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Посол США прокомментировал перенос парада Победы
Посол США прокомментировал перенос парада Победы
Как ускорить окончание режима самоизоляции рассказали в Роспотребнадзоре
Как ускорить окончание режима самоизоляции рассказали в
Рози Хантингтон-Уайтли призналась, что хочет еще детей от Джейсона Стэтхема
Рози Хантингтон-Уайтли призналась, что хочет еще детей от Джейсона
Великая суббота 18 апреля 2020 года: что можно делать и что нельзя
Великая суббота 18 апреля 2020 года: что можно делать и что нельзя
Битва Джорджа Клуни за туалет в саду окончилась победой актера
Битва Джорджа Клуни за туалет в саду окончилась победой актера
Стали известны доходы Тимура Еремеева
Стали известны доходы Тимура Еремеева
Ученые сформулировали правило, которое облегчит поиск высокотемпературных сверхпроводников
Ученые сформулировали правило, которое облегчит поиск
Экономика Китая упала впервые за 30 лет
Экономика Китая упала впервые за 30 лет
ВВП Китая рухнул впервые за 28 лет на фоне коронавируса
ВВП Китая рухнул впервые за 28 лет на фоне коронавируса
Роберт Дауни — младший опубликовал тизер сериала "Перри Мэйсон"
Роберт Дауни — младший опубликовал тизер сериала "Перри Мэйсон"
Нефть дешевле $ 30: Россия и Саудовская Аравия готовы на новые меры
Нефть дешевле $ 30: Россия и Саудовская Аравия готовы на новые меры
Донорам крови для лечения пациентов с коронавирусом начнут платить в Москве
Донорам крови для лечения пациентов с коронавирусом начнут платить в

Топ на сегодня

Разведка США предупредила НАТО и Израиль о пандемии коронавируса заранее
Разведка США предупредила НАТО и Израиль о пандемии коронавируса
Канадская нефть оказалась не нужна США
Канадская нефть оказалась не нужна США
Мэр Новокузнецка на камеру решил отчитать нарушителя карантина, не нашел понимания и был грубо послан
Мэр Новокузнецка на камеру решил отчитать нарушителя карантина, не
США прошли пик коронавируса - Трамп
США прошли пик коронавируса - Трамп
Генсек ООН приветствовал обмен пленными на востоке Украины
Генсек ООН приветствовал обмен пленными на востоке Украины

Еще по теме

Страны ОПЕК договорились снизить нефтедобычу впервые за 8 лет
Нефть подорожала после заседания комитета ОПЕК+
Bloomberg: ОПЕК+ сокращает на 10 млн баррелей, остальные — на 5 млн
Новак заявил о готовности России и Саудовской Аравии сократить добычу нефти