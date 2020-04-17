Объяснена эволюция женской мастурбации в сериалах

Вадим Карасев

Кадр: «Половое воспитание»

Изображение женской мастурбации в западных сериалах эволюционировало из эротических сцен, призванных возбуждать зрителей, в обыденные и непримечательные эпизоды с ростом популярности реалистичных сериалов, достоверно передающих женскую сексуальность. Об этом в газете The Independent пишет кинокритик Люси Джонс.

По словам журналистки, в 2020 году все еще необычно наблюдать сцены женской мастурбации, не призванные возбуждать у публики эротический интерес к персонажу — такие сцены выглядят радикальными, притом что регулярно происходят в жизни большинства женщин.

Джонс привела в качестве примера сцены из таких сериалов, как «Беги», в котором героиня наспех удовлетворяет себя в туалете поезда, «Дрянь», где героиня мастурбирует в постели рядом со спящим мужчиной на видео с Бараком Обамой, а также вспомнила об эпизодах шоу «Оранжевый — хит сезона», «Половое воспитание», «Брод Сити» и «Белая ворона».

«Это хорошее явление. Наше общество все еще странно относится к женскому телу. Не только к мастурбации, но и к вагинам, менструации, деторождению, менопаузе, волосам на теле. Все еще чувствуется, будто эти стороны жизни постыдны и унизительны. И эти идеи, разумеется, просочились в нашу культурную жизнь», — объяснила Джонс.

В феврале 2019 года сообщалось, что русскоязычные пользователи сети возмутились тем, что картина о менструации «Точка. Конец предложения» (Period. End of Sentence) получила «Оскар» в номинации «Лучший документальный короткометражный фильм».