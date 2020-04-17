ООН предупредила о возможной гибели сотен тысяч детей из-за коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Mohamed Abd El Ghany / REUTERS

Сотни тысяч детей в 2020 году окажутся под угрозой гибели из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает ТАСС.

Глава Всемирной организации пояснил, что в результате глобальной рецессии в течение 2020 года многие столкнутся с сокращением доходов. Вследствие этого начнут экономить на здоровом питании, «а это особенно сказывается на детях, беременных женщинах, кормящих матерях».

Еще одной проблемой он назвал приостановку кампаний по вакцинации против кори и полиомиелита в ряде стран. «А с учетом переполненности больниц заболевшие дети могут вовремя не получить лечение», — выразил он опасение.

19 марта Гутерриш описал сценарий гибели миллионов человек от коронавируса. По его словам, это может произойти в случае распространения COVID-19 в бедных странах.

По оценке МВФ, мировая экономика находится на пути к самому глубокому кризису с 1930-х годов и мировой ВВП сократится на три процента в 2020 году. На этом фоне глава МВФ Кристалина Георгиева призвала центробанки стран по всему миру для стимулирования экономик «тратить столько, сколько они могут».

По последним данным, в мире от коронавирусной инфекции умерли 141,4 тысячи человек. Число зараженных превысило 2,1 миллиона.