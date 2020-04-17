Парламентариям могут разрешить участвовать в работе правлений организаций на безвозмездной основе

Влада Некрасова

Тема: Пленарное заседание Госдумы 17 апреля 2020 года

Депутаты Госдумы и сенаторы будут иметь право бесплатно участвовать в работе коллегиального органа организации на основании акта президента или Правительства. А депутатам законодательных собраний регионов и местных парламентов, которые исполняют полномочия без отрыва от основной деятельности, гарантируют сохранение их рабочих мест на период от двух до шести дней в месяц. Такой законопроект Госдума приняла во втором чтении 17 апреля.

За депутатами региональных парламентов, которые исполняют свои полномочия на непостоянной основе, будут обязаны сохранить их место работы на период, пока они выполняют обязанности в качестве законодателей - не меньше чем на два и не больше чем на шесть дней в месяц. Определять период, который необходим региональному депутату на осуществление полномочий, закрепят законом региона.

Для депутатов муниципальных парламентов время, на которое за ним должны сохранить место основной работы, определят в уставе муниципального образования в соответствии с законом субъекта РФ в тех же пределах.

Законопроект также разрешает депутатам Госдумы и членам Совета Федерации участвовать в деятельности коллегиального органа организации на безвозмездной основе на основании акта президента или Правительства. Депутату или сенатору нужно будет уведомить о такой деятельности соответствующую палату парламента.

Ранее первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев рассказывал, что региональными депутатами нередко становятся директора школ, главные врачи больниц, руководители заводов, сельскохозяйственных предприятий. Госдума уже приняла закон, который Исаев разработал совместно с председателем Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым, о невозможности запрещать региональным депутатам, исполняющим обязанности на непостоянной основе, заниматься предпринимательской и другой оплачиваемой деятельностью.

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