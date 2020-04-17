Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Певица Глюк

Певица Глюк
Певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюк'oZa, представила в Сети новую песню "Заноза".

"Рада наконец-то поделиться с вами своим новым, долгожданным и уже таким любимым треком", — написала она в инстаграме.


Исполнительница рассказывает о напряженных отношениях с партнером, которые причиняют ей страдания, не дают успокоиться, но и расстаться с ним она тоже не может.


"Ты моя заноза глубоко и без наркоза
Ты моя заноза мысли будто под гипнозом", — поет Глюк'oZa.

Трек доступен на всех цифровых платформах.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Донорам крови для лечения пациентов с коронавирусом начнут платить в Москве
Донорам крови для лечения пациентов с коронавирусом начнут платить в
Челябинские власти просят активизировать выдачу зарплатных кредитов
Челябинские власти просят активизировать выдачу зарплатных кредитов
Площадь лесных пожаров в России увеличилась почти вдвое за сутки
Площадь лесных пожаров в России увеличилась почти вдвое за сутки
В Сети появился тизер мини-сериала «Перри Мейсон» от HBO и Роберта Дауни младшего
В Сети появился тизер мини-сериала «Перри Мейсон» от HBO и Роберта
Раскрыта точность зарегистрированных в России тестов для выявления коронавируса
Раскрыта точность зарегистрированных в России тестов для выявления
В сети появилось видео с участием Меган Маркл и принца Гарри в качестве доставщиков еды
В сети появилось видео с участием Меган Маркл и принца Гарри в
Установлена температура гибели коронавируса
Установлена температура гибели коронавируса
Певица Глюк
Певица Глюк
Глава Камчатского края отправил правительство региона в отставку
Глава Камчатского края отправил правительство региона в отставку
В Украине выявили 397 новых случаев COVID-19
В Украине выявили 397 новых случаев COVID-19
Желающим уволиться из-за коронавируса врачам дали совет
Желающим уволиться из-за коронавируса врачам дали совет
Китай: экономика заработала, но страдает от низкого спроса на мировом рынке
Китай: экономика заработала, но страдает от низкого спроса на мировом

Топ на сегодня

Разведка США предупредила НАТО и Израиль о пандемии коронавируса заранее
Разведка США предупредила НАТО и Израиль о пандемии коронавируса
Канадская нефть оказалась не нужна США
Канадская нефть оказалась не нужна США
Мэр Новокузнецка на камеру решил отчитать нарушителя карантина, не нашел понимания и был грубо послан
Мэр Новокузнецка на камеру решил отчитать нарушителя карантина, не
Генсек ООН приветствовал обмен пленными на востоке Украины
Генсек ООН приветствовал обмен пленными на востоке Украины
США прошли пик коронавируса - Трамп
США прошли пик коронавируса - Трамп

Еще по теме

Глюк'oza похвасталась своей личной жизнью (фото)
Глюк`oZa обнажила грудь на концерте для выпускников, родители возмущены скандальным концертом
Наталья Чистякова-Ионова позирует перед своими поклонниками с торчащими сосками
Наталья Чистякова – Ионова отожгла на концерте МУЗ-ТВ