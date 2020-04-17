Певица Глюк

Лидия Мартынова

Певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюк'oZa, представила в Сети новую песню "Заноза".

"Рада наконец-то поделиться с вами своим новым, долгожданным и уже таким любимым треком", — написала она в инстаграме.

Исполнительница рассказывает о напряженных отношениях с партнером, которые причиняют ей страдания, не дают успокоиться, но и расстаться с ним она тоже не может.

"Ты моя заноза глубоко и без наркоза

Ты моя заноза мысли будто под гипнозом", — поет Глюк'oZa.

Трек доступен на всех цифровых платформах.