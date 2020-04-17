Певица Глюк
Сегодня, 09:42 Лидия Мартынова
Певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюк'oZa, представила в Сети новую песню "Заноза".
"Рада наконец-то поделиться с вами своим новым, долгожданным и уже таким любимым треком", — написала она в инстаграме.
Исполнительница рассказывает о напряженных отношениях с партнером, которые причиняют ей страдания, не дают успокоиться, но и расстаться с ним она тоже не может.
"Ты моя заноза глубоко и без наркоза
Ты моя заноза мысли будто под гипнозом", — поет Глюк'oZa.
Трек доступен на всех цифровых платформах.
По материалам: ria.ru