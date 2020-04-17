Пять эффективных ритуалов на богатство, которые можно провести, не выходя из дома

Вадим Карасев

Привлечь богатство не так сложно, как кажется на первый взгляд. Пять эффективных ритуалов помогут сделать это быстро и в домашних условиях.

Желание быть богатым абсолютно оправдано. Деньги обеспечивают хорошую жизнь, способствуют исполнению желаний и открывают перспективные возможности. Для призыва богатства эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают обратиться к помощи мощных ритуалов. Но важно помнить, что даже самый эффективный обряд не сможет вытащить из бедности и проблем безучастного лентяя. Любой ритуал — лишь специальный прием, ускоряющий обретение желаемого. Чтобы достичь процветания в жизни, необходимо прилагать усилия, работать над собой и не сворачивать с намеченной цели.

Ритуал No 1

Аккуратно достаньте из любой свечи фитиль. Затем положите его на тарелку и зажгите с двух сторон. Пока пламя горит, успейте произнести заветные слова: «Огонь вечен, дух золотом отмечен». Затем как можно быстрее потушите фитиль, а то, что от него останется, уберите в свой бумажник в отдельный отсек. Теперь это ваш денежный талисман, который поможет развязаться с долгами и будет привлекать денежные вибрации.

Ритуал No 2

Зажгите церковную свечу, трижды перекрестите ее самым острым ножом. Нож положите рядом со свечой и прочитайте заговор, не отрывая взгляд от пламени: «Нож на стол, деньги — в дом. Свеча тает, долги с плеч слетают, процветанию путь устилают. Слово мое — стальной тын, нищету выдворяю».

Воск, который оставит свеча, собирайте теплым и лепите из него маленькие шарики. Затем возьмите отрез красной ткани, сложите в него восковые шарики и перевяжите красной нитью. Денежный мешок спрячьте в укромном месте, вдали от посторонних глаз.





Ритуал No 3

Добиться покровительства денежной удачи и открыть финансовый поток можно при помощи этого нехитрого ритуала. Найдите одежду с карманами на пуговицах. Наденьте ее и не снимайте в течение дня, а в каждый карман положите по несколько монет, лучше всего — золотистого цвета. Пуговицы на карманах не застегивайте и периодически перебирайте монетки рукой, чтобы они зарядились вашей энергией. Открытые карманы с деньгами привлекут богатство в вашу жизнь. После ритуала монетки следует положить в тайный отсек бумажника.

Ритуал No 4

Этот ритуал лучше провести в Полнолуние. На ночь оставьте на подоконнике одну монетку, но так, чтобы на нее попадал лунный свет. Прочтите заговор: «Как Луна на небе полна, так и денег полно у меня. Чем больше Луна, тем богаче я». На вторую ночь эту монетку положите в стакан с сахаром, а на третью добавьте туда ложку меда. На четвертую ночь монета станет мощным талисманом. Ее следует вымыть, высушить, положить в пакет или завернуть в лист бумаги и носить постоянно в кошельке.

Ритуал No 5

Возьмите чистый белый лист, красную ручку, небольшую восковую зеленую свечку и любое эфирное масло (желательно пачули или мяты). Смажьте свечу маслом и подожгите фитиль. На листе запишите нужную сумму. Поставьте свечу на листок. Пока свеча горит, мысленно обратитесь к высшим силам. Проговорите несколько раз сумму, которая вам необходима, зачем вам нужны деньги и что вы будете с ними делать. Помните: исполняются только благородные желания.

Просить у высших сил можно только реальную сумму. Скажем, если вы укажите нереальное количество денег, например, несколько миллиардов, ваше желание просто не исполнится или исполнится с точностью до наоборот. Ритуал можно проводить несколько раз, до того момента, пока свеча не догорит до конца. Воск не выбрасывайте — заверните в зеленый мешочек и спрячьте в тайник.