Площадь лесных пожаров в России увеличилась почти вдвое за сутки
Сегодня, 10:21 Алексей Вольцев
Леса горят в России на площади свыше 34 тысяч гектаров, что почти в два раза больше показателя предыдущего дня, говорится в сообщении Авиалесоохраны.
"На 00.00 мск 17.04.2020 на территории Российской Федерации действовало 47 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 34 338 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.
Наибольшее число пожаров зафиксировано в Забайкалье – на площади 33,2 тысячи гектаров.
Рослесхоз информировал, что общая площадь сгоревших с начала года лесов в Забайкалье превысила 90 тысяч гектаров.
По материалам: ria.ru