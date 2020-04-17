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Площадь лесных пожаров в России увеличилась почти вдвое за сутки

Площадь лесных пожаров в России увеличилась почти вдвое за сутки
Леса горят в России на площади свыше 34 тысяч гектаров, что почти в два раза больше показателя предыдущего дня, говорится в сообщении Авиалесоохраны.

"На 00.00 мск 17.04.2020 на территории Российской Федерации действовало 47 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 34 338 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Наибольшее число пожаров зафиксировано в Забайкалье – на площади 33,2 тысячи гектаров.


Рослесхоз информировал, что общая площадь сгоревших с начала года лесов в Забайкалье превысила 90 тысяч гектаров.
# Россия
По материалам: ria.ru

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