Площадь лесных пожаров в России увеличилась почти вдвое за сутки

Алексей Вольцев

Леса горят в России на площади свыше 34 тысяч гектаров, что почти в два раза больше показателя предыдущего дня, говорится в сообщении Авиалесоохраны.

"На 00.00 мск 17.04.2020 на территории Российской Федерации действовало 47 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 34 338 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Наибольшее число пожаров зафиксировано в Забайкалье – на площади 33,2 тысячи гектаров.

Рослесхоз информировал, что общая площадь сгоревших с начала года лесов в Забайкалье превысила 90 тысяч гектаров.