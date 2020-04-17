"Победа" рассказала, чем на самоизоляции занимаются пилоты
"Победа" на фоне снижения авиаперевозок и пандемии коронавируса с 1 апреля по 31 мая приостановила выполнение всех своих рейсов. Как сообщала пресс-служба авиакомпании, приостановка операционной деятельности позволит перевозчику сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов.
"Наши пилоты продолжают проходить все виды периодической наземной подготовки и подготовки на тренажерах для поддержания постоянной готовности к полетам. В "Победе" внедрены самые передовые методы подготовки с применением дистанционных, интерактивных программ от мировых лидеров отрасли. Внедрена система, которая исключает оформление бланков на бумаге, отслеживает всю историю тренировок пилотов и позволяет выстраивать сценарии тренировки на фактических данных пилота с индивидуальным подходом", - сказали в пресс-службе.
На период простоя организованы вебинары и видеоконференции для пилотов по развитию нетехнических навыков, программам эффективного управления и использования ресурсов экипажа, по особенностям летной эксплуатации в предстоящий сезон полетов.
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