Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » "Победа" рассказала, чем на самоизоляции занимаются пилоты

"Победа" рассказала, чем на самоизоляции занимаются пилоты

"Победа" рассказала, чем на самоизоляции занимаются пилоты
Пилоты и бортпроводники низкобюджетной авиакомпании "Победа" во время приостановки полетов лоукостера и самоизоляции из-за пандемии коронавируса учатся и занимаются спортом, рассказали РИА Новости в пресс-службе лоукостера.

"Победа" на фоне снижения авиаперевозок и пандемии коронавируса с 1 апреля по 31 мая приостановила выполнение всех своих рейсов. Как сообщала пресс-служба авиакомпании, приостановка операционной деятельности позволит перевозчику сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов.

"Наши пилоты продолжают проходить все виды периодической наземной подготовки и подготовки на тренажерах для поддержания постоянной готовности к полетам. В "Победе" внедрены самые передовые методы подготовки с применением дистанционных, интерактивных программ от мировых лидеров отрасли. Внедрена система, которая исключает оформление бланков на бумаге, отслеживает всю историю тренировок пилотов и позволяет выстраивать сценарии тренировки на фактических данных пилота с индивидуальным подходом", - сказали в пресс-службе.

На период простоя организованы вебинары и видеоконференции для пилотов по развитию нетехнических навыков, программам эффективного управления и использования ресурсов экипажа, по особенностям летной эксплуатации в предстоящий сезон полетов.


стопкоронавирус.рф.
# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Кайли Дженнер ответила хейтерам, которые раскритиковали ее фигуру
Кайли Дженнер ответила хейтерам, которые раскритиковали ее фигуру
"Победа" рассказала, чем на самоизоляции занимаются пилоты
"Победа" рассказала, чем на самоизоляции занимаются пилоты
Женский гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года
Женский гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года
Путин отложил подготовку к параду Победы из-за коронавируса
Путин отложил подготовку к параду Победы из-за коронавируса
Мишустин разрешил лечить коронавирус незарегистрированным препаратом из КНР
Мишустин разрешил лечить коронавирус незарегистрированным препаратом
Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином
Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином
СБУ раскрыла миллиардные хищения при закупке продуктов питания для тюрем
СБУ раскрыла миллиардные хищения при закупке продуктов питания для
Президент России перенес Парад Победы
Президент России перенес Парад Победы
Вышел первый тизер сериала "Дивный новый мир" с Деми Мур — в непривычном образе блондинки
Вышел первый тизер сериала "Дивный новый мир" с Деми Мур — в
Генсек ООН объявил об угрозе гибели сотни тысяч детей из-за коронавируса
Генсек ООН объявил об угрозе гибели сотни тысяч детей из-за
Трампа обвинили в многочисленных нарушениях свободы прессы
Трампа обвинили в многочисленных нарушениях свободы прессы
Российский врач рассказал об опасной реакции иммунитета на коронавирус
Российский врач рассказал об опасной реакции иммунитета на коронавирус

Топ на сегодня

НАТО сохраняет боеготовность в условиях пандемии коронавируса
НАТО сохраняет боеготовность в условиях пандемии коронавируса
В России активизировались продуктовые грабители
В России активизировались продуктовые грабители
Малышева объяснила рекордные масштабы эпидемии COVID-19 в Нью-Йорке
Малышева объяснила рекордные масштабы эпидемии COVID-19 в Нью-Йорке
Демократы предложили увеличить выплаты американцам из-за коронавируса
Демократы предложили увеличить выплаты американцам из-за коронавируса
Обращения Путина к россиянам не планируется, заявил Песков
Обращения Путина к россиянам не планируется, заявил Песков

Еще по теме

«Победа» разрешила Дедам Морозам и Снегурочкам бесплатно провозить подарки
«Победа» рассказала о причинах иска к «Новой газете»
В Швеции пилоты Ryanair устроят однодневную забастовку
Московский борт экстренно сел в Казани из-за тумана в Чувашии